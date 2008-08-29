Ivanovic herkesi şaşırttı

Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası olan Amerika Açık’a dördüncü gün maçlarıyla devam edildi. New York'ta düzenlenen ve toplam 20 milyon dolar para ödüllü turnuvada bayanların bir numaralı seri başı ismi Ana Ivanovic, ikinci turda dünya sıralamasında 188. sırada bulunan Fransız Julie Coin ile karşılaştı.



Sırp raket, Fransız rakibine 3-6, 6-4 ve 3-6’lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Bu yıl Roland Garros'u kazanan Ivanovic, 1968'den bu yana Amerika Açık'a bu kadar erken veda eden ilk bir numaralı seri başı oldu.





Son dönemde çok formda olan 6 numaralı seri başı Dinara Safina ise İtalyan Roberta Vinci'yi, 6-4 ve 6-3'lük iki setle turu kolay geçti. 2000 ve 2001'in Amerika Açık şampiyonu Venus Williams, Paraguaylı Rossana De Los Rios ile karşılaştı. Maç, 6-0 ve 6-3'lük setlerle Williams'ın lehine sonuçlandı.



Erkeklerde bir numaralı seri başı Rafael Nadal, ikinci turda Ryler Dehart ile karşılaştı. İlk kez bir grand slam turnuvasında tur atlayan Amerikalı rakibi karşısında çok rahat bir oyun çıkaran Nadal, karşılaşmayı 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle kazanarak 3. tura yükseldi.



9 numaralı seri başı Amerikalı James Blake de 3.tura yükselen bir başka isimdi. Blake, Belçikalı Steve Darcis karşısında setlerde 2-0 öndeyken, belinden sakatlanan rakibi maçı yarıda bıraktı.