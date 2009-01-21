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Spor

Ivanovic açıldı!

Sırp Ana Ivanovic, İtalyan tenisçi Alberta Brianti'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, 3. tura yükseldi.

21 Ocak 2009 02:00


Avustralya Açık'ın 3. gününde Rod Laver Arena'da oynanan maçta, dünyanın 5 numaralı raketi Sırp Ana Ivanovic, İtalyan tenisçi Alberta Brianti'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, 3. tura yükseldi.

Maçı 5 ace ve 26 winner ile tamamlayan Ivanovic, ilk tur maçına oranla daha rahat bir galibiyet alarak, 3. tura adını yazdırdı. Geçen sene Avustralya Açık'ta finale kadar yükselen güzel raket, bu sezon bu turnuvayı kazanmak istiyor.

Ivanovic 3. turda Rus Alisa Kleybanova ile mücadele edecek.

Avustralya Açık tek bayanlar 2. turda tamamlanan maçlar:

Jelena Jankovic (1) - Kirsten Flipkens 6-4 7-5
Dinara Safina (3) - Ekaterina Makarova 6-7 (3-7) 6-3 6-0
Ana Ivanovic (5) - Alberta Brianti 6-3 6-2
Vera Zvonareva (7) - Edina Gallovits 6-0 6-0
Nadia Petrova (10) - Sania Mirza 6-3 6-2
Caroline Wozniacki (11) - Virginia Ruano Pascual 6-3 6-3
Alize Cornet (15) - Andrea Petkovic 6-1 6-0
Marion Bartoli (16) - Tsvetana Pironkova 7-5 6-2
Daniela Hantuchova (19) - Mathilde Johansson 6-3 4-6 6-3
Kaia Kanepi (25) - Patricia Mayr 6-3 6-1
Ai Sugiyama (26) - Nathalie Dechy 1-6 6-1 6-3
Alisa Kleybanova (29) - Stephanie Cohen Aloro 6-1 3-6 6-2
Galina Voskoboeva - Karin Knapp 6-4 6-1
Sara Errani - Monica Niculescu 6-2 6-3
Lucie Safarova - Marina Erakovic 6-1 3-6 9-7

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