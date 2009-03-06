Ivankov'un inanılmaz hatası

Ivankov'un büyük hatası! Turkcell Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçı olan Galatasaray - Bursaspor karşılaşmasında 31. dakikada çok ilginç bir pozisyon yaşandı ve bu pozisyonla Galatasaray Bursaspor karşısında durumu 2-0 yaptı.



Veli'nin geri pasında Bursaspor kalecisi Ivankov gelen topu uzaklaştırmak istedi. Ivankov bunu Aydın Yılmaz'ın üzerinden topu tekrar Veli'ye göndermeye çalışarak yaptı. Fakat Ivankov'un bu vuruşu Aydın Yılmaz'ın omzuna çarptı, kale sahası önünde olan bu pozisyondan sonra meşin yuvarlak 2 metre uzaklıktaki kaleye gitti ve Galatasaray farkı ikiye çıkardı.



Futbol sahalarında ender görülen gollerden biriydi ve kaleci Ivankov'un hatası büyüktü.







