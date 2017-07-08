Ivanka Trump, G20'de babasının yerine toplantılara katıldı; liderle görüştü

G20 zirvesinde babası ile birlikte Hamburg'da bulunan Ivanka Trump, ABD Başkanı ikili görüşmeler yaparken onun yerine toplantılara katıldı.

Beyaz Saray’da babası Donald Trump’ın danışmanı olarak görev alan ve bu görev doğrultusunda G20 Zirvesi’nin düzenlendiği Hamburg’da bulunan Ivanka Trump, bugün toplantı sırasında dünya liderlerinin arasında oturdu.

Independent’ta yer alan habere göre babasının ikili görüşmeler için katılamadığı toplantıda babasının yerine oturan Ivanka Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in arasına oturarak görüşmeleri takip etti.

Afrika, sağlık ve mülteci sorunu konusunda görüşmeler yapıldığı sırada Donald Trump ikili görüşme yapmak için yuvarlak masa toplantısına katılmamıştı. ABD’li yetkililer Ivanka Trump’ın liderlerle birlikte masaya oturması konusunda bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

İklim krizi aşıldı

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 zirvesi'nin son gününde en önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu iklim değişikliği başlığındaki kriz aşıldı. Reuters haber ajansı, zirveye katılan ülkelerin sonuç bildirgesi üzerinde anlaştığını son dakika olarak duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, uluslararası haber televizyonlarının canlı yayınladığı konuşmasında liderlerin bildirgede anlaştığını resmen duyurdu.