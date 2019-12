Ivana: Aldatılan benim

T24 - Ivana Sert, eşi Yurdal Sert’in “Beni en yakın arkadaşımla aldattı” iddiasını yalanladı: Onu affetmiştim ama madem böyle bir şey yaptı o zaman birlikte yaptığımız malları paylaşacağız. Evlilik sözleşmemiz yok. Bu yüzden malın yarısı benim!







Ünlü işadamı Yurdal Sert’in 7 yıllık eşi İvana Sert’e açtığı boşanma davasının dilekçesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Karısını sadakatsizlikle suçlayan Yurdal Sert “İvana, arkadaşım Hatem Yavuz’la birlikteymiş. Bana tuzak kurdular” diyerek ondan 10 milyon TL tazminat talep etti. Tüm bu suçlamalar üzerine İvana Sert sessizliğini bozdu ve VATAN’a şöyle konuştu:





Or... gezdirdi





- Yurdal’ı 7 yıl önce kiralık bir dairenin içinde buldum. O zaman başka olayları vardı ama bunları konuşmayacağım. Ona her konuda yardımcı oldum. Birlikte büyüdük, ne yaptıysak da birlikte yaptık. Bu evlilikte yanlış yapan tek kişi Yurdal oldu. Or... gezdirdi, beni aldattı. Buna rağmen ondan boşanmayı düşünmüyordum, onu affetmiştim. Ama o boşanma davası açtı. Madem böyle bir şey yaptı o zaman evliliğimizde birlikte yaptığımız her şeyi paylaşacağız. Çünkü benim de emeğim var. Evlilik sözleşmemiz yok. Kimseyle sözleşmeyle evlenmem. Bu yüzden de oğlumun ve kendi geleceğim için o malvarlığının yarısı benim.





Striptiz kulübe gitti..





- Sert soyadına her hangi bir zarar gelmesin diye çok özen gösterdim. Oğlum Ateş için hep sustum. Ama o oğlumu hiç düşünmedi. Bir de benim için ‘iyi anne değil’ diyor. Gazetelere yansıyan bir İstinye Park kavgamız vardı. Bu kavganın nedeni Ateş’in 40 derece ateşle hasta olması, Yurdal’ın ise Hatem’le birlikte striptiz kulübüne gitmesiydi. Soruyorum şimdi size kim iyi anne kim iyi baba? Yurdal şimdi bunları para için yapıyor, benden bir de 10 milyon TL istiyor. Bizim paramız, hesabımız her şeyimiz ortak. Hesabımızdan para istiyor ve ben buna gülüyorum.





Amaç beni kirletmek





- Boşanma davası açtığı cuma günü beni aradı “İvana, polis Hatem’in evine gitti, video arıyor. Hatem beni bir or... çekti, beni bekle geliyorum” dedi. Ben şaşırınca “Yok yatmadım sadece oynadım, çekim vardı falan” dedi, anlamadım. Boşanma davasından ise bahsetmedi. Meğer üzerimden bir oyun oynuyormuş farkında değilim. Amaç ise bana tek kuruş vermemek, beni kirletmek.





Kimseye bakmadım





- Hatem’le sevgili değilim, asla da sevgili olmayacağım. Yurdal varken hayatımda kimseye bakmadım. Ne Hatem oldu ne de bir başkası. Ama şunu anlıyorum bu dünyada hiçbir şey gerçek değil her şey yalan. Yalan bir dünyada yaşıyoruz. Sevgiler, aşklar her şey yalan.





‘Yurdal da Hatem de birer salak’





- İkisi de(Yurdal Sert-Hatem Yavuz) salakmış. Or... çağırmışlar, birbirlerini kameraya çekmişler. Beni ilgilendiren kısmı birbirlerini kameraya çekmeleri değil, evli bir erkeğin or... çağırıp birlikte olması. Evli bir erkek nasıl başka bir kadınla yatar bunu sormak istiyorum Yurdal’a.





‘Ben de onun aile sırrını kabak gibi açıklarım’





Hatem Yavuz, İvana Sert ile iş ortaklığının dışında bir ilişkisinin bulunmadığını belirterek Yurdal Sert’i aile sırlarını açıklamakla suçladı. Yavuz “ Madem aile sırrını açıklıyor, ben de onun aile sırrını kabak gibi açıklarım. Kendi kuyusunu kazdı. Kutu kapalıydı kendi kendine açtı her şeyi. Eskiden ortada duruyordum ama bu oyun benim üzerinden oynanıyor. Yurdal Sert ismi benim tarihiminden silindi, onu çöpe attım. Ben onların sorunlarında hep ortada duruyordum. O beni piyon yaptı, harcadı. Artık bu saatten sonra Yurdal Sert benimle uğraşacak. Beni susturması için çok ekmek yemesi gerekiyor” dedi.







‘Fahişelerle çekmemi benden Yurdal istedi’





Yurdal Sert “Kadınlarla ilişki yaşarken Hatem beni kameraya çekmiş. O görüntülerin içinde olduğu flash disk’i İvana’nın dolabında buldum. Bana tuzak kurmuşlar” diyerek 15 yıllık arkadaşını suçlamıştı.





Bu suçlamaların ardından polis cuma günü Hatem Yavuz’un Beykoz’daki evine baskın düzenledi. Aramaların 4 saat sürdüğünü söyleyen Hatem Yavuz da şunları anlattı: Polisler Beykoz’daki evime geldi, Yurdal Sert’e şantaj yaptığımı söyledi. Onlara hemen bilgisayarımın masa üstünde duran görüntüleri izlettim. 4 tane görüntü vardı zaten. Yurdal’ın 5 ay önce paralı kadınlarla birlikte olurkenki görüntüleriydi bunlar. Kadınlar çok güzeldi, onu yatarken görüntülememi istemişti, ben de cep telefonuma çektim. Görüntülerde Yurdal bana “Çek çek bak nasıl yapıyorum” diyor. Yani öyle gizli çekim falan değil. Işıklar bile yarım açık, loş bir ortam. Görüntülerin bir kaydı ben de bir kaydı ondaydı. Çekineceğim bir durum olsaydı görüntüleri silerdim ama masaüstünde duruyordu. Polislere bu görüntüleri izlettim. Daha sonra polisler İvana’yla benim seks görüntüm var mı diye bunu aradılar. Özel kasama kadar aradılar.





- Yurdal orada burada seks partileri yapacağına benim eve geliyordu. Her hafta paralı bir kadın getiriyordu zaten. Bu görüntüleri 2 kereye mahsus çektirdi. 15 yıllık arkadaşım bu kadar şerefsiz olamaz. Beni arayıp “Hatem bu görüntüleri bana verir misin” demedi. 5 ay önce kendisi izlemek için istemiş, ben de bir flash disk’e yükleyip vermiştim.





- Bir keresinde İvana ile telefonda kavga etmişti. Benim annem, kardeşim de vardı yanımızda. Yurdal ‘Hüsnüye teyze ne yapayım ben her hafta bir kadınla olmak zorundayım. İvana’yı seviyorum, sayıyorum ama olamıyorum. Başka kadınlarla her hafta olmam lazım’ diyordu.





İki önemli yatırımı var



Metrocity’nin ortağı olarak bilinen Yurdal Sert, ticari alanda Sert Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görünüyor. Holding’in halen turizm ve elektronik sektöründe iki yatırımı var. Antalya Fethiye’deki 5 yıldızlı Majesty Clup Tuana tatil köyünün mülkiyeti Sert ailesine ait. 16 yıllık bu tesisin işletmesini Öger Tur yapıyor. Holdingin diğer işiyse, Kastamonu’nun Abana İlçesi’nde bulunan Abana Motor Fabrikası. Yurdal Sert’in mal varlığı ise tam olarak bilinmiyor.