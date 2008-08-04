İvan Denisoviç öksüz kaldı

“İvan Denisoviç’in Bir Günü” ve “Gulag Takımadaları” gibi romanlarıyla dünyaca tanınan Rus yazar Aleksandr Soljenitsin 89 yaşında Moskova’da öldü. Ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklanan yazar 20 yy. Rus edebiyatının en büyük isimleri arasında gösteriliyordu.



Muhalif bir ses



Nobel edebiyat ödüllü Soljenitsin, rejim karşıtı eserleri yüzünden uzun süre hapis ve sürgün hayatı yaşamak zorunda kaldı. Stalin rejiminin “Gulag” olarak bilinen çalışma kamplarındaki insanlık dışı şartları gözler önüne serdiği eserleri yüzünden 1974 yılında sürgün edilen yazar ABD’nin Vermont eyaletine yerleşti. ABD’de yaşadığı süre boyunca Gulag sistemi üzerine yazılar yazmaya devam eden Soljenitsin Batı’nın ahlaki çöküntüsü üzerine eleştirel yaklaşımlar geliştirmekten de geri durmadı.



Sovyetler’in dağılmasının ardından ülkesine geri dönmekte acele etmeyen Soljenitsin, 1994 yılında döndüğü Rusya’da büyük ilgiyle karşılandı. Son önemli eseri olarak kabul edilen “200 Yıllık Birliktelik”te Rus toplumundaki Yahudiler ve Devrim’deki rollerini irdeleyen yazar geçtiğimiz yıllarda eski Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini ziyaretiyle gündeme gelmişti.

