Sosyal Haklar Sempozyumu başlıyor; gündem haklar için direniş

Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda Türkiye'nin en sert tonda eleştirildiği konular arasında yer alan sosyal haklar yarın Muğla Üniversitesi'nde başlayacak sempozyumda ele alınacak. IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, kuruluşunun 20. yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.. Her yıl farklı bir konu üzerinde yoğunlaşan sempozyumların dördüncüsünün ana teması, “Türkiye’de Sosyal Hak ya da Çıkarları Koruma ya da Geliştirme Amaçlı Grevler, Eylemler ve Direnişler” olarak belirlendi.

Sosyal Haklar Sempozyumları'nda; sosyal hakların, insan haklarının bölünmezliği ve bütünselliği ilkeleri temelinde, disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması amaçlanıyor.

Disiplinlerarası buluşma

Sempozyumlar; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyal politika ve iş hukukunun yanı sıra başka disiplinlerde çalışan akademisyenler ile sendikacı ve uzmanların bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştıkları; sosyal hakların çeşitli boyutlarını farklı yaklaşımlarla “insan hakları perspektifi”nden tartıştıkları; böylece sosyal haklar alanındaki bilimsel bilgi birikiminin zenginleşmesine, hak özneleri emekçiler ile öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesine katkıda bulundukları, disiplinlerarası yıllık buluşma olarak adlandırılıyor.

Hangi tarihlerde yapılacak?

IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, kuruluşunun 20. yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 18-19 Ekim 2012 tarihlerindeki Sempozyum, Rektörlük ve İİBF Dekanlığının yanı sıra, 7 destekleyen kuruluştan 5’inin Yatağan ve Muğla şubelerinin katkılarıyla yapılıyor.

Hazırlıklar 11 ay sürdü

Hazırlıkları 11 ay süren IV. Sempozyumda, hakem değerlendirmesinden geçen 13 bildiri, izleyenlerin tartışmasına sunulacak. Ayrıca, Sempozyumun ana temasıyla ilgili iki oturumda; sendikacılar ve akademisyenler de “davetli konuşmacılar” olarak Sempozyumda söz alacak.

Sosyal haklar konusu ele alınacak

Sempozyumun “Açılış Bildirisi”nde; “Yeni Anayasa” hazırlanması süreci bağlamında, kamuoyunda neredeyse hiç konuşulmayan sosyal haklar konusu ele alınacak, emek ve sermaye örgütlerinin yeni Anayasa’ya ilişkin önerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilecek.

Hakemli bildiriler; “eylemler, direnişler ve örgütlenme sorunları”, “hak mücadeleleri”, “örgütlenme mücadelelerinden örnekler”, “eşitlik ve ayrımcılık sorunları”, “yeni sorunlar, haklar ve mücadeleler” başlıkları altında, 4 oturumda sunulacak.

Birinci gün oturumları ile ikinci gün sabah oturumları, Üniversitede AKM’de yapılacak.

İkinci gün öğleden sonra ise, Yatağan’da, “Özelleştirme ve Yatağan Direnişi” ana başlıklı panel gerçekleştirilecek. Panele; Tes-İş ve Türkiye Maden-İş sendikalarının Yatağan ve Muğla şubelerinin “Yatağan Direnişi” dönemindeki eski şube başkanları ile şimdiki şube başkanları katılacak. Süreci yakından izleyen ve inceleyen, Üniversitemizden bir akademisyen de, başarılı Yatağan Direnişini değerlendiren bir sunum yapacak.

Yatağan’da yapılacak ikinci panel ise, Sosyal Haklar Sempozyumlarının “serbest kürsü”sü olan “Genel Tartışma Oturumu”dur. “Türkiye’de Sosyal ve Sendikal Haklar: Gelişmeler, Sorunlar ve Öneriler” başlıklı bu panelde, Sempozyuma sunulan bildirilerle tartışılamayan güncel sorunlar ve gelişmeler, “gönüllü” katılımcılarla ele alınıp değerlendirilecek.

2009’da Akdeniz, 2010’da Pamukkale ve 2011’de Kocaeli Üniversitelerinde düzenlenen Sempozyumlar ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleştirlen IV. Sempozyum Kitaplarına ve bildirilere, http://www.sosyalhaklar.net/ adresinden ulaşmak olanaklıdır.

Katılım Koşulları

Muğla'da toplanacak olan IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu için katılım koşulları, ulaşım, konaklama olanakları ile sosyal programın genel unsurları belirlendi. Katılım konusunda ayrıntılı bilgi istekleriniz için sosyalhaklar2012@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.