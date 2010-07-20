-''IV. MURAT''IN YAPIMCISI ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - TRT'de 1970'li yıllarda ses getiren ''IV. Murat'' ve ''Denizin Kanı'' gibi pek çok dizinin prodüktörü olan Ahmet Bayazıt (64), kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalp krizi şüphesiyle dün Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bayazıt'ın 2 damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ameliyata alınan Bayazıt, operasyonun ardından sabah saatlerinde vefat etti. Bayazıt'ın canezesi, yarın ikindi vakti Eyüp Sultan Camisinde kılınacak namazın ardından, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek. -AHMET BAYAZIT KİMDİR?- Kahramanmaraş'ta 1946 yılında doğan Ahmet Bayazıt, Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Defterdarlığı ve Sanayi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde uzman olarak çalıştı. TRT'de 1975-1981 yılları arasında TV Prodüktörü olarak görev yapan Beyazıt, birçok TV filmi ve dizisinin program yapımcılığını üstlendi. Bayazıt, son olarak İLTA İletişim A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Bayazıt'ın yapımcılığını ve koordinatörlüğünü yaptığı bazı dizi ve filmler şunlar: ''Çok Sesli Ölüm' - 1977 Prag TV Filmleri Festivali Özel Ödülü, 'Oynaş', 'Bir Adam Yaratmak - TRT Üstün Başarı Belgesi, 'Denizin Kanı' - TRT Üstün Başarı Belgesi, 'Çözülme', 'IV. Murat', 'Bağrı Yanık Ömer ile Güzel Zeynep' ve 'Dönemeç.'' Bayazıt'ın bazı belgeselleri ise şöyle: ''(Afganistan Afganistan), 'Taşa Güzelleme', 'Güney, Ay, Yıldız', 'Üç Dinin Kutsal Kenti', 'Filistin'de bir Osmanlı Üçlemesi' ve (Ölüler Şehri)''