-İÜ'NÜN ÇOCUK DAHİLERİ CERN'E GİDECEK İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - İstanbul Üniversitesinin (İÜ) Genç Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'na kabul edilen 9 öğrenci, CERN'de gerçekleştirilecek ve evrenin başlangıcındaki büyük patlamanın sırlarının çözümlenmeye çalışıldığı deneyi izlemeye gidecek. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İÜ ve Doğa Koleji işbirliğiyle kurulan Çocuk Üniversitesi Merkezinde, Türkiye'ye Nobel Ödülü getirme potansiyeli olan bir grup genç dahinin özel eğitime alındığı hatırlatıldı. Merkezin, yaz ayları boyunca Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 500 seçilmiş öğrenciye bilim yaz okulları düzenlediği ve bu yaz okullarında bilime olan yatkınlıkları ile ön plana çıkan 9 öğrencinin, bilim adamı olmak üzere uzun yıllar sürecek bir eğitim programına alındıkları belirtilen açıklamada, ''Genç Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'' adı verilen bu programa kabul edilen öğrencilerin CERN'de gerçekleştirilecek deneyi izlemeye davet edildikleri kaydedildi. Açıklamaya göre, yaşları 11-16 arasında değişen öğrenciler, İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezinde (CERN) gerçekleşen ve evrenin sırlarını açığa çıkaracak büyük deneyin bir parçası olacak. İsviçre-Fransa sınırındaki Cenevre'de 1954 yılında kurulan ve bugün dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarını da içeren Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezinde (CERN) Evrenin Başlangıcındaki Büyük Patlamanın (Bing Bang) sırları çözülmeye çalışılıyor. Yerin 100 metre altında bulunan 27 kilometrelik bir tünelde kurulan ''Büyük Hadron Çarpıştırıcısı''nda (LHC) yürütülen ATLAS, CMS, LHC ve ALICE deneylerinde, maddenin en küçük yapı taşlarından, büyük patlamanın sırlarına kadar birçok konunun aydınlığa kavuşması bekleniyor. CERN'e kabul edilen bu öğrenciler, bilim tarihinde bir dönemeç olan bu deneyleri gözleri ile görecekler. Öğrenciler, İÜ Fen Fakültesinde ünlü fizik profesörleri tarafından Parçacık Fiziği alanında bir süredir ön eğitimden geçiriliyorlar. Bu profesörlerden bazıları hali hazırda CERN deneyini yürütmekte olduğundan, genç dahiler büyük deneyi en ince ayrıntısına kadar öğrenme fırsatına kavuşuyorlar. Genç dahiler bir yıl sürecek bu eğitimler süresince birçok defa CERN'e giderek deneyin aşamalarında bulunacaklar. Genç bilim insanları bir yıl süren eğitimlerinin ardından ünlü kozmolojist Stephan Hawkings ile tanışmak üzere İngiltere'ye de gidecekler. Büyük patlamayı takip eden ilk mikro saniye içinde kara deliklerin nasıl oluştuklarını açıklayan bir model kurgulayan Stephan Hawking, çağımızın en önemli fizikçisi olduğu kabul ediliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki Akkuş da çocukların CERN'e kabul edilmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini bildirdi.