İÜ'de en fazla oyu Ali Akyüz aldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü için yarışan 14 adaydan YÖK'e bildirilecek 6'sının ismi belirlendi.



İÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda saat 09.30'da başlayan seçim, saat 16.30'da sona erdi.



Seçimde, yardımcı doçent, doçent ve profesörlerden oluşan 2 bin 523 öğretim üyesinden 2 bin 378'i 6 sandıkta oy kullandı.



3 saate yakın süren sayım işleminin ardından adaylardan Prof. Dr. Ali Akyüz, 483 oyla birinci sırada yer aldı. Akyüz'ü 467 oyla Prof. Dr. Yunus Söylet, 365 oyla Prof. Dr. Melih Boydak, 328 oyla Prof. Dr. Ahad Andican, 250 oyla Prof. Dr. Faruk Erzengin ve 181 oyla Prof. Dr. Erhun Eyüpoğlu takip etti.



Seçimlerde en fazla oyu alan 6 rektör adayının ismi YÖK'e bildirilecek. YÖK, adayların sayısını 3'e indirerek, birinin atanması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunacak.



İtiraz olasılığına karşı baştan sona görüntü kaydı yapılan seçimlerde, diğer adayların aldıkları oylar ise şöyle:



Prof. Dr. Mustafa Keçer 91, Prof. Dr. Gülçin Bermek 81, Prof. Dr. Kenan Ulualp 46, Prof. Dr. Veysel Batmaz 23, Prof. Dr. Gediz Akdeniz 21, Prof. Dr. Kadir Erdin 14, Prof. Dr. Seyfettin Uludağ 9 ve Prof. Dr. Zeynettin Aslan 1.



Araştırma görevlilerinden protesto



İstanbul Üniversitesi'nden (İÜ) bir grup araştırma görevlisi, "iş güvencesi" isteğiyle rektör seçiminin yapıldığı Fen Fakültesi önünde eylem yaptı.



"Asistan kıyımına son" yazılı pankart taşıyan araştırma görevlileri, "Doktoralı işsiz olmayacağız" sloganları eşliğinde rektör adaylarının belirleneceği Fen Fakültesi önüne geldi.



Burada grup adına yapılan basın açıklamasında, idari birimlerin ve öğrencilerin rektör seçiminde oy hakkından mahrum edildikleri belirtildi.



Açıklamada, doktoralarını başarıyla tamamlayan araştırma görevlilerinin daha sonra kapı dışarı konularak "doktoralı işsiz" durumuna getirildikleri ve mağdur edildikleri öne sürüldü.



Açıklamada, tüm araştırma görevlilerinin hiçbir ayrım gözetilmeksizin kendilerine daha güvenli kadro sağlayan 2547 sayılı kanunun 33. maddesine geçirilmeleri gerektiği belirtildi.



Araştırma görevlilerine destek veren İÜ Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Serap Kuruca da üniversitelerin öğrenci, araştırma görevlisi ve öğretim üyeleriyle bir bütün olduğunu söyledi.



Bu 3 unsurdan biri olmadan üniversitelerin gelişemeyeceğini kaydeden Kuruca, bilimsel araştırmanın asistansız ve onları güvence altına alan bir kadro olmadan mümkün olmadığını ifade etti.



Öğrenciler de protesto etti



Bu arada, kendilerine "Beyazıt Öğrenci Kolektifi" adını veren bir grup öğrenci de rektör seçiminin antidemokratik olduğunu öne sürerek Fen Fakültesi önünde eylem yaptı.



"Rektör seçimlerinde etkisiz eleman olmayacağız" ve "Söz, yetki, karar hakkı istiyoruz" şeklinde pankartlar taşıyan öğrenciler, çeşitli sloganlar attı.



Öğrenciler, daha sonra Yunanistan'daki öğrenci eylemlerine destek vermek ve İÜ Rektörü seçimlerini protesto etmek amacıyla fakülte önünde bir süre oturma eylemi yaptı.



Türkçe ve Kürtçe basın açıklaması okuyan grup, daha sonra dağıldı.



KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri de, İstanbul Üniversitesi (İÜ) rektör seçimini protesto etti.



Üniversitenin Çapa'daki Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen SES Aksaray Şubesi üyeleri, "Döner sermayeme dokunma" ve "Daha fazla istiyoruz" şeklinde slogan attı.



