İÜ Rektörü Söylet'in en büyük hayali

İstanbul Üniversitesi'nde yapılan seçimde ikinci olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün rektör olarak atadığı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın doktoru Prof. Yunus Söylet, en büyük hayalinin, başı örtülü eşinin üniversite tesislerinde yemek yiyebilmesi olduğunu söyledi.

Milliyet'ten Abbas Güçlü'ye konuşan Prof. Söylet, kesinlikle partizanlık yapılmayacağını, iktidarla ilişkilerin en üst düzeyde tutulacağını, ancak AKP'nin arka bahçesi olmayacaklarını söyledi.

Rektör Söylet, "Eşimin örtülü olması onun kararı ve yeni bir şey de değil. Resmi toplantılara bugüne kadar katılmadı. Bundan sonra da katılmaz. Ama neden Baltalimanı’ndaki sosyal tesislerimize gidip yemek yiyemesin?" dedi.



Tepkiler artıyor



Bu arada Söylet’in seçimlerde ikinci olmasına karşın rektörlüğe atanması tepkilere neden oldu. Rektör adayları, akademisyenler ve eğitimciler, AKP’ye yakınlığı ile tanınan ve Başbakan Erdoğan’ın eski doktoru Söylet’in atanmasını, “İÜ, ele geçirildi” diye değerlendirirken, üniversitede istifalar bekleniyor.



Türbana özgürlük istiyordu



Daha önce Gül tarafından YÖK üyesi olarak atanan, Başbakan Erdoğan’ın belediye başkanlığı sırasında aile hekimi olan Söylet’in adaylığı seçim sürecinde de tartışılmıştı. ‘Hükümetin adamı’ diye nitelendirilen Söylet, ‘Türbana özgürlük bildirisi’nin de organizatörlerindendi.



Öğrenciler protesto etti



19 Ocak’ta rektörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Söylet’e ilk tepki öğrencilerden geldi. Üniversitede toplanan bir grup öğrenci, Söylet’i rektör olarak tanımayacaklarını söyledi. Öğrenciler, ‘AKP İÜ’yü teğet geçmedi’, ‘Susmayacağız hamdolsun’ yazılı pankartlar taşıdı. Atamaya akademisyenler de tepkili:



Hani Gül yetkiden rahatsızdı



Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç Öztürk: “12 Eylül’ün baskıcı kurumu YÖK kaldırılmadan problemler aşılmaz. Cumhurbaşkanı da YÖK de atamaların kendi önlerine gelmelerinden rahatsız olduğunu söylüyor. Fakat gelince de kendi adamlarını atıyor. Bu işte bir iki yüzlülük var. Yunus Söylet AKP’nin İÜ’deki yöneticisidir.”



Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof.Dr. Tahsin Yeşildere: “İÜ’yü ele geçirmek istiyorlardı, gerçekleştirdiler. B Ali Akyüz ile Yunus Söylet arasındaki oy farkı az olduğu için tepkiler zayıf. Artık atanmıştır üniversitemizi daha ileriye taşımasını bekleriz. Üniversitenin üst yönetimden baskılar sonucu istifalar olabilir.”



Rektör adaylarından İÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kadir Erdin: “AKP de sistemin çarpıklığını değerlendiriyor. Hükümetin dünya görüşünü uygularsa maalesef bu üniversiteyi yönetemez. Türkiye’de üniversite deyince akla İÜ gelir. Rektörün buna göre davranması gerekir.”

