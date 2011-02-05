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İÜ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ'NDE YANGIN İSTANBUL (A.A)

05 Şubat 2011 09:08

-İÜ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ'NDE YANGIN İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesinde yangın çıktı.  İÜ Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji bölümü arşivinde yangın meydana geldi.  Hastane personelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Fatih ve Bayrampaşa itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı bölümde duman tahliye çalışmalarını sürdürüyor.    Yangının içeride sigara içen bir personelin dikkatsizliğinden kaynaklandığı öğrenildi.

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