İTÜ'lü öğrenciler ABD'deki Mars Çölü'nde robotla derece aldı

Dünyanın farklı üniversitelerinden gençler, ABD’deki Mars Çölü’nde, Kızıl Gezegen’deki görevlere en uygun gezgin robotu tasarlamak için yarıştı. Türkiye'yi temsil eden İTÜ, Bilim dalında 4. oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İTÜ Rover Takımı, ABD’de University Rover Challenge (Üniversiteler arası Robotik Araç Yarışması) finalinde Türkiye’yi başarıyla temsil etti. “ALTINAY Mars Kâşifi” isimli araçla bu yarışmaya ilk kez katılan İTÜ’lü gençler, her türlü zorluğa rağmen büyük bir başarıya imza attı.



Birinci ABD'den



İlki 2007’de düzenlenen URC yarışmalarına bu yıl 13 ülkeden 82 takım başvurdu. İTÜ Rover takımı, tasarlayıp ürettiği araçla iki aşamalı seçim sürecinde teknolojik olarak dünyanın önde gelen birçok ülkesini geride bıraktı. İTÜ, finale kalan 7 ülkeden 35 takım arasında genel klasmanda 13’üncü, bilim kategorisinde 4’üncü oldu.



Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre URC yarışmaları, ABD’nin Utah Eyaleti’nde “Mars Çölü” adıyla anılan, Kızıl Gezegen’le benzer zemine sahip ve gelecekte uzayda kullanılacak yeni nesil araçların denemelerinin yapıldığı Güney Utah’taki Mars Çöl Araştırma İstasyonu’nda (MDRS) gerçekleştirildi. Finalde 7 ülkeden yaklaşık 500 öğrenci, Mars’ta astronotlara yardımcı olmak ve kimyasal analiz için veri toplama amacıyla tasarladıkları 35 rover (gezgin robot) ile yarıştı. Takımlar, motor ve ekipman bakımı, Mars’ta yaşam belirtileri araştırmasına yönelik keşif yapma gibi görevleri de yerine getirdi. Üretilen ‘rover’lar, öğrencilerin yaratıcılığını, tutkusunu ve göreve bağlılıklarını yansıtıyordu.



Sıcak çöl güneşi altında, güç koşullarda ve yoğun rekabetle geçen ve 3 gün süren final yarışmasında, ABD’nin Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Mars Rover Tasarım Ekibi (MRDT) 500 üzerinden 403.4 puan alarak birinci oldu. 2010’dan bu yana ilk kez bir ABD takımı URC’yi kazandı.



Yarışmada ikinci olan Czestochowa Teknoloji Üniversitesi’nden Pcz Rover Takımı, Polonya’nın 5 yıl üst üste podyuma çıkmasını sağladı. ABD’den Brigham Young University (BYU) ise üçüncülüğü elde etti ve podyuma 6’ncı kez çıktı.

Daha çok deneyim daha büyük başarı



Dünyanın en saygın üniversitelerarası bilim etkinliklerinden biri sayılan URC’ye katılmayı başaran ilk Türk takımı İTÜ Rover, ALTINAY Havacılık ve İleri Teknolojileri biriminin sponsorluğunda yarıştı. ALTINAY Grubu, İTÜ Rover Takımı’na maddi desteğin yanı sıra; pil, haberleşme, mekanik tasarım ve otonom sürüş gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı ve üretim desteği verdi. İTÜ Rover Takımı, toplam 5 kategoride gerçekleştirilen yarışmada, 96 puan aldığı bilim kategorisinde 4’üncü oldu. ALTINAY Grup Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Serhat Oran, yarışma sonrasında şunları söyledi: “İTÜ’lü gençlerimiz Türkiye adına çok önemli bir başarıya imza attılar. Burada dereceye girmeleri tabii ki bizi çok mutlu ederdi ancak üniversitelerin büyük kısmı ortalama 6 yıldır yarışmaya katılıyorlar; araçlarını her yıl modifiye edip geliştiriyorlar, deneyim kazanıyorlar. İTÜ Rover Takımı, URC’ye ilk kez katılanlar arasında açık ara birinci oldu. Başta takım kaptanı Tunç Türker’le birlikte tüm takım üyelerinin burada bulunmaları, yetişmiş insan kaynağı bakımından bizim ve ülkemiz için gurur kaynağıdır.”

Neden Kapadokya olmasın?



Üniversitelerarası Robotik Araç Yarışması’nda, İTÜ Rover Takımı öğrencilerinin bilgisi, gayreti, azmi ve inancı gerçekten gurur vericiydi. Takımımızda eksik olan tek şey deneyim ve özgüven eksikliğiydi. Bunu aşmanın yolu da bu tür bilim olimpiyatlarına daha fazla katılmak, öğrencileri maddi ve manevi olarak desteklemekten geçiyor.



Diğer üniversite takımlarının lojistiğine ve teknik imkânlarına baktığımda elde ettikleri başarı, küçümsenmeyecek kadar önemli. Çöle ulaşmak için her gün 200-300 kilometre yol yapan, nöbetleşe birkaç saat uykuyla araçlarının bakımını gerçekleştiren ve zor koşullarda hazırlanan İTÜ’lü gençleri tebrik etmek gerekiyor. Önemli bir detay: Türkiye’de de Utah’taki Mars Çölü denilen bölgenin arazisine benzeyen, ulaşım ve diğer koşulları daha uygun olan Kapadokya var. Devletin, bu alanda çalışan kamu-özel sektör firmalarının, üniversitelerin desteğiyle böyle bir yarışma Türkiye’de neden yapılmasın?