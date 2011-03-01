-İTÜ'DEN MAHKEMEYE ''ISLAK İMZA'' YANITI İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesindeki mürekkep yaşının tespitine ilişkin olarak İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) gönderilen yazıda, imzanın atıldığı tarih ve kullanılan kalemin aslının gerektiği ancak çalışmalar titiz bir şekilde yürütülse dahi elde edilecek verilerin adli olarak kabul edilebilir bulunamayacağı belirtildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin, belgenin son sayfasında bulunan imzanın 2009 yılının haziran ayından önce atılıp atılmadığının, yazı yaşının tespitinin mümkün olup olmadığının ayrıntılı olarak araştırılması yönündeki yazısına İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden kimya yüksek mühendisi Dr. Hikmet İskender cevap gönderdi. Yazıda, imzanın atıldığı düşünülen belirli bir tarih varsa bildirilmesi, yoksa 2009 yılının haziran ayından geriye doğru gidilerek ne kadar süreyle araştırma yapılacağının belirtilmesi istenerek, bildirilecek tarihten geriye doğru en az 6 ay süreyle düzenli ve sürekli tutulan, imza atılırken kullanılan kalem veya aynı partiden üretilmiş kalemle yazılmış günlük, haftalık, aylık rutin belgelerin de gerekli olduğu kaydedildi. İmza atılırken kullanılan kalemin aslının, resmi kurumlar için satın alınan kalem ise kalemin üreticisinin, satın alma bilgilerinin de gerekli olduğu ifade edilen yazıda, kimyasal analiz yöntemleri kullanılacağı da belirtilerek, tekrarlı deneyler yapılması ve belgede tek imza bulunduğundan orijinal belgenin tahrip olacağının da göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi. Mahkemenin mürekkep yaşının ay olarak belirlenmesini istediği ancak belgenin yaşının bu mertebede hassas bir tayinin gerektirdiği azami 1,5 yıllık süreyi aşmış durumda olduğu kaydedildi. -BİLİRKİŞİ TALEBİ KABUL EDİLMEDİ- Mürekkep yaşının ancak bir ofiste mesai sürecinde rutin olarak üretilen ve bir dosyada tamamen aynı şartlarda saklanan seri belgeler söz konusu olduğunda delil olarak kullanılabilecek sağlıklı sonuçlar üretebildiği belirtilen yazıda, çalışmalar titiz olarak yürütülse dahi elde edilecek verilerin adli olarak kabul edilebilir bulunamayacağının dikkate alınması istendi. Belgedeki mürekkep yaşının tespitine ilişkin olarak TÜBİTAK'tan gönderilen yazıda ise bu konunun adli tıbbın ''yazı yaşının belirlenmesi'' alanına girdiği belirtilerek, bu tür ölçümleri analitik yöntemlerle yapan teknolojinin dünyada mevcut olmadığı kaydedilmişti, ODTÜ de bununla ilgili bölüm bulunmadığını bildirmişti. Mahkeme heyeti, bu üç kurumdan gönderilen yazıları dikkate alarak, tutuklu sanık Dursun Çiçek'in ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması talebini reddetti.