-İTÜ'DEN AÇIKLAYICI BİLGİ İSTENECEK İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına bakan mahkeme heyeti, suça konu belge aslındaki imzanın hangi tarihte atıldığının (yazı yaşının) tespitinin mümkün olup olmadığı konusunda İTÜ'den açıklayıcı bilgi istenmesine karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerinin ardından mahkeme heyetince alınan ara kararlar, üye hakim Hüsnü Çalmuk tarafından açıklandı. Buna göre, Genelkurmay Askeri Savcılığına yazı yazılarak, Kurmay Albay Ünal Atabay'a ait olduğu iddia edilen dava konusu belgenin hazırlanmasına ilişkin ses kaydıyla ilgili yapılan soruşturma dosyasının onaylı bir örneğinin istenmesine karar veren mahkeme heyeti, Dursun Çiçek'in, taklit imza makinesi ithali konusunda Gümrük Müsteşarlığına yazı yazılması talebiyle ilgili de beyanda bulunması gerektiğini hatırlattı. Çiçek ile ilgili Genelkurmay Askeri Savcılığından gönderilen belgelerin hangi tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştığının sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, Türk Hava Yollarına yapılan rezervasyonda ismi geçen Dursun Çiçek isimli yolcuyla ilgili kamera görüntülerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünden istenmesine hükmetti. Genelkurmay Başkanlığından gönderilen harddiskler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosya aslının Yargıtay Ceza Genel Kurulundan dönmesinin beklenmesini ve dosyanın akıbetinin sorulmasını kararlaştırdı. Dava konusu belgenin dosya fotokopileri içerisinde mevcut olan bir örneği yazıya eklenip, İTÜ'nün yazısı da dikkate alınarak, bu kuruma yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, suça konu belge aslında bulunan imzanın üniversiteden seçilecek bilirkişiye verilerek, hangi tarihte atıldığının (yazı yaşının) tespitinin mümkün olup olmadığı konusunda açıklayıcı bilgi verilmesinin istenmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, 2009 yılı Mayıs ve Haziran aylarında sanık Serdar Öztürk'ün hava araçlarıyla uçuş yapıp yapmadığıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan yazının cevabının beklenmesini kararlaştırarak, gelmeyen yazı cevaplarının akıbetlerinin sorulmasına, bu kez cevap verilmediği takdirde ilgililer hakkında yasal işleme başvurulacağının bildirilmesine karar verdi. Dursun Çiçek, Serdar Öztürk ve Mehmet Deniz Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Şubata erteledi.