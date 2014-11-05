İTÜ'de mail atmak da suç oldu!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanlığı bir araştırma görevlisine araştırma görevlileri iletişim grubuna e-posta yazdığı için açtığı soruşturmanın gerekçesi ise "Araştırma görevlilerini mail yoluyla provoke etmek suretiyle bir grup öğretim elemanının Mimarlık Bölüm Başkanlığı'na toplu olarak gidişini sağlama."



Söz konusu e-posta, bir araştırma görevlisinin 33/a kadrosuna başvurusunda Mimarlık Bölüm Kurulu toplanması talebinin bölüm başkanlığınca reddedilmesiyle ilgili.

bianet.org'un haberine göre, hakkında soruşturma açılan araştırma görevlisi Ceyda Sungur'un mailinde konuyu bölüm başkanıyla görüşmek ve kurulun bu gündemle toplanması için çağrı yer aldı.

Sungur asistanlara yönelik hukuksuz işten atılma ve baskılara karşı Asistan Dayanışması adı altında mücadele verdiklerini hatırlatarak bu soruşturma ile asistanlar üzerinde korku ve yılgınlık yaratılmaya çalışıldığını, bunun kabul edilemez olduğunu anlattı.

"Bu soruşturma fikri hak ve özgürlüklerin ihlaliyle, 12 Eylül baskıcılığının da ötesinde, her hareketimizin gözetlenerek kontrol altına alınmaya çalışıldığının, güvencesiz çalışan araştırma görevlileri olarak en temel haklarımızı savunmak bir yana kendi aramızda iletişim kurabilmemizin dahi engellenmek istendiğininin bir göstergesidir."

'Mailde şiddet, hakaret ve provokasyon yoktu'

Sungur, söz konusu maili bunun üzerine attığını anlattı: "Konuyu bölüm başkanı ile görüşmek ve tartışmanın bölüm kurulunda, tüm bölüm öğretim üyelerince yapılması ve başvurunun değerlendirilmesi üzerine bir çağrı içeren mail attım. Şiddet, hakaret ve provokasyon çağrısı içermeyen bu metinde, bölüm kurullarından gelecek olumlu görüşün işe iade davalarını kazanmamızda önemli bir unsur olduğunu ve bunun engellenmeye çalışılmasının hepimizin sorunu olduğunu dile getirdim.

"Ancak konu ne olursa olsun e-mailin içeriğinden çok burada önemli olan asistan arkadaşlarıma yönelik yaptığım yazışmanın denetlenerek bir şekilde soruşturma konusu edilmesi."

Ceyda Sungur, asistanların iletişim listesine attığı maille ilgili soruşturma açılmasının eleştirel, özgür ve üretken olması gereken bir akademik ortamda kişisel hak ve özgürlüklerin baskılanması durumu oluşturduğunu söyledi.

Asistan Dayanışması'ndan açıklama

İTÜ Asistan Dayanışması da yayınladıkları açıklamada soruşturmayı “Görme, duyma, konuşma soruşturması” olarak tanımladı baskılara karşı dayanışma içinde olduklarını yineledi.

İnsanların düşüncelerini birbirleriyle paylaşmasından rahatsız olan bu zihniyetin üniversitemizde kök salmasını istiyorlar. Tıpkı e-postalarımızın rektörlükçe engellenmesinde olduğu gibi çeşitli baskı mekanizmalarını kullanarak zavallı ve komik bir duruma düşmeye devam ediyorlar. Yazdıklarımızın size ulaşmasından rahatsızlar. Duymuşsak duymamış gibi, görmüşsek görmemiş gibi, biliyorsak bilmiyormuş gibi davranmamızı istiyorlar.

İTÜ'de soruşturma gerekçeleri

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde daha önce de, rektöre oksijen tüpü hediye etmek istemek, kampüs dışındaki bir kadın eylemine katılmak, afiş asmak gibi gerekçelerle soruşturmalar açılmıştı.