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İTÜ Rektörü, Kayseri'de iklim değişikliğini anlattı

KAYSERİ, (DHA)- ABDULLAH Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen AGÜ Talks söyleşilerine konuk olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof

08 Şubat 2018 17:07

KAYSERİ, (DHA)- ABDULLAH Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen AGÜ Talks söyleşilerine konuk olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, iklim değişikliğini anlattı.
AGÜ Gençlik Fabrikası tarafından düzenlenen kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen \"AGÜ Talks\" söyleşileri bu kez İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca\'yı ağırladı. Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılan söyleşide Rektör Prof. Dr. Karaca, \'Küresel ve Bölgesel İklim Değişikliği Ekseninde Türkiye\' konulu sunum yaptı. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın, dünya ile Türkiye üzerindeki etkilerini anlatan Prof. Dr. Karaca, sıcaklık artışı ve kentleşme konularına da değindi.
Bu konularda Türkiye’nin de yerelde kalmayıp küresel bir aktör olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karaca, “Bu işler artık küresel. Türkiye olarak yerel hareket etmemiz lazım, ama yerelde de kalmayıp, küresel aktörlerle birlikte hareket etmemiz gerek. Küresel aktörlerin resmen ciddi adımlar atması lazım. Türkiye bu konuda en az suçlulardan birisi. Nispeten çevreyi daha az kirletenler içindeyiz” diye konuştu.
Söyleşinin sonunda Prof. Dr. Karaca’ya, kendi adına dikilen 3 fidanın, fidan bağış sertifikası verildi.

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