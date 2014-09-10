İTÜ lisesinde etek yasaklandı, veliler itiraz etti, referanduma gidiliyor

Yaklaşık 16 milyon 400 bin öğrenci 15 Eylül'de dersbaşı yapmaya hazırlanırken, İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi yönetimi, son yıllarda sıkça gündeme gelen kız öğrencilerin kıyafeti konusunda tartışmalı bir karara imza attı.

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi okul yönetimi, okul aile birliği üyeleriyle mayıs ayında aldığı kararla, kız öğrencilerin etek giymesini yasakladı. Karar, okul müdürü tarafından 5 Eylül’de velilere gönderilen e-posta ile bildirildi. Gerekçesi ise ‘etek boylarının çok kısa olması nedeniyle eğitim -öğretimi olumsuz etkilemesi üzerine velilerden gelen talep’ olarak açıklandı. Ancak etek yasağı, veliler arasında tepkilere neden oldu. Okul yönetimi ise öğrencilerin kıyafetini belirlemek için referanduma gitmeye karar verdi.

Hürriyet'ten Gönül Koca'nın haberine göre yapılacak referandumda velilere, ‘Serbest kıyafet mi, okul kıyafeti mi giyilsin’ diye sorulacak. Okul kıyafeti seçeneğinin içinde de ‘etek ve pantolon’ ile ‘sadece pantolon’ olacak. 'Etek ve pantolon' diyenler çoğunlukta olursa, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği gereği, isteyen kız öğrenci diz üstüne çıkmayacak şekilde etekle okula gidebilecek.

‘Sınırlar aşıldı’

Okul Müdürü Serap Sarıgül Hazar ise şöyle konuştu:

"Daha önce referandum yapmıştık, oradan da okul kıyafeti çıkmıştı. Ama eteğin boyu konusundaki sınırlar zaman içinde çok aşıldı. Bu nedenle böyle bir karar alındı. Tamamen eğitimsel boyutuyla böyle bir sonuca varmıştık. Asla gericilik, çağdışı yaklaşımlar gibi söylemleri İTÜ adının yanına koymayız."

İTÜ Vakfı'nda açıklama

İTÜ Vakfı tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin etek giymesinin yasaklanmasının söz konusu olmadığını belirtilerek şunlar söylendi:

Değerli İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ailesi,

Ekrem Elginkan Lisemizde 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında yapılan forma değişikliği, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya araçlarında, okulumuzu gerçeğe aykırı haberler ile haksız eleştirilerin hedefi haline getirmiştir. Yanlı ve asılsız argümanlar sunularak yapılan yorumlarda, okulumuz siyasi tartışmaların içine çekilmeye çalışılmaktadır. İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının her parçası ve bunlardan biri olarak Özel Ekrem Elginkan Lisesi bu tür siyasi tartışmaların içinde bugüne kadar yer almamıştır, almayacaktır. Bu bağlamda, aşağıdaki açıklamanın yapılması, hem İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının tüm mensupları hem de büyük İTÜ Ailesi adına zorunluluk olarak görülmüştür:

1) Yapılan yorumlarda önemli bir bilgi kirliliği yer almakta, “İTÜ’de etek yasağı” ifadesi kullanılmaktadır. Öncelikle konu okul formasına ilişkindir ve İTÜ’den tamamen bağımsızdır. Düzenleme, Özel Ekrem Elginkan Lisesinin Hazırlık sınıfı, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci sınıflarını kapsamaktadır. İTÜ ile gerek yasal mevzuat gerekse fiili hiç bir bağlantı söz konusu değildir.

2) “Eteğe yasak getirildiği” biçimdeki ifadeler ile gerçeğin çarpıtılmasıdır ve kamuoyunu yanıltıcı bir tutumdur. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesindeki ortaokullarda etek kullanılmakta, lisemizde 12. sınıf öğrencilerimiz tüm yıl boyunca -etek dahil olmak üzere- serbest kıyafetle okula gelmekte ve lisemizdeki tüm sınıflar, her hafta perşembe günü -etek dahil olmak üzere- serbest kıyafetle okula gelmektedir.

3) Yapılan yeni düzenleme, son 3 eğitim yılında okul müdürlüğümüze ve okul aile birliğimize velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından yapılan geri bildirimlerin değerlendirilmesiyle Okul Aile Birliği’nin yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak 07.05.2014 tarihinde almış olduğu karara dayanmaktadır. Nitekim 12. sınıf öğrencilerimizin tüm yıl serbest kıyafetle okula gelmesi kararı da 12. sınıf velileri ve öğrencilerinden gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi ile Okul Aile Birliğimiz tarafından alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

4) Yürürlüğe giren uygulamadan memnun olmayan veli ve öğrencilerimizin fikirleri de bizim için kıymetlidir. Bu noktada öğrencilerimizden okul yönetimine ulaşan hiçbir şikayet olmamış ancak velilerimizden 2 adet itiraz dilekçesi okul müdürlüğümüze elektronik ortamda ulaştırılmıştır. 08.09.2014 tarihinde verilen dilekçeler ivedilikle ve dikkatle değerlendirmeye alınmış, yasal mevzuata uygun olarak referanduma gidilmesi yönündeki karar, okul yönetimi tarafından verilmiştir.

Konunun basın kuruluşlarına ve sosyal medyada yer alması sürecinde, yasal mevzuatın gerekleri göz ardı edilerek, bu dilekçelere okulun vereceği yanıt ve yapılacak işlemler ne yazık ki beklenmemiştir. Kurumumuza yanıt hakkı tanınmadan ve yasal düzenlemeleri dikkate almadan, gerçek dışı ve eksik ifadeler ile okulumuzun siyasi tartışmaların içine çekilmesine ve asılsız suçlamaların odağı haline getirilmesine yol açacak yorumlar, farklı mecralar kullanılarak yayılmıştır.

5) Forma düzenlemesi konusundaki referandum, kapalı zarf ile velilerimizin oyları alınarak gerçekleştirilecek, oy sayımı yine isteyen velilerimizin gözlemci olarak katılımıyla yapılacaktır. Referandum, serbest kıyafet uygulamasının yapıldığı 12. sınıflarımız hariç olacak biçimde hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf velilerimizin katılımına açıktır. Velilerimize referandum zarfları 10.09.2014 tarihi itibariyle ulaştırılacaktır. Zarfların en geç 12.09.2014 sabahı okulumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Oy sayımı, 12.09.2014 tarihinde saat 16.00’da lisemizin toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Oy sonuçları, tüm velilerimize elektronik ortamda ilan edilecektir.

6) Gerek Okul Aile Birliğimizin daha önce aldığı kararlar gerekse okulumuzda daha önce yapılan referandumlarda olduğu gibi, bu referandumun sonucu da saygıyla karşılanarak uygulamaya koyulacaktır. Lisemizin hiçbir zaman baskıcı ya da dayatmacı bir uygulaması olmamıştır, olmayacaktır. Katılımcı ve şeffaf bir anlayış, yönetim ilkemizin temelini oluşturmaktadır.

Yukarıda açıklanan tüm bu noktalar ışığında, okulumuz yöneticilerine ve eğitimci kadromuza yapılan asılsız ithamlar üzüntüyle takip edilmiştir. Ancak kurumumuzun sağlam duruşuna ve seçkin çizgisine zarar vermesinin mümkün olmayacağı da bilinmektedir. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş eğitim öğretim ortamları sunan lisemiz, hiçbir siyasi görüşün yanlısı ya da uygulayıcısı değildir. Lisemizin ana hedefi, öğrencilerimize iyi eğitim vermektedir. Bugüne kadar yetiştirdiği öğrenciler, eğitim kalitesi ve yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinlikler ile açıkça görüldüğü üzere; siyasetten uzak bilime, sanata, spora yakın bir anlayışın izinden gidilmektedir.

Bu bağlamda, basın ve sosyal medya araçlarında yer alan gerçek dışı iddialara, oluşan bilgi kirliliğine, ve çarpıtılmış yorumlara itibar edilmemesini rica eder, siz değerli İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ailesinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.