İTÜ: İstifa eden hoca yok

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), üniversiteden istifa eden herhangi bir öğretim üyesi bulunmadığını, “atamaları doğrudan rektör tarafından yapılan enstitü müdürlerinin, yüksekokul müdürlerinin değişen rektörle birlikte istifalarının ise üniversitelerde yıllardır var olan teamülün gereği” olduğu bildirildi.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün rektör atamalarının ardından 12 öğretim üyesinin istifa ettiği İTÜ'den, istifalara ilişkin açıklama geldi. İTÜ Halkla İlişkiler Ofisi'nden yapılan açıklamada, rektör atanmaları sürecinde istifalarla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, İTÜ'den istifa eden herhangi bir öğretim üyesinin bulunmadığı kaydedildi.





Görevlerinden istifa ettiği belirtilen öğretim üyelerinin, rektör değişimi sonucu görevleri otomatik olarak sonra eren 3 rektör yardımcısı, rektör danışmanları ile görev süreleri sona ermiş ve görevlerini vekaleten eski rektörün görev süresince uzatılmış olarak yürüten dekan vekilleri olduğu ifade edildi.



Görevlerini asaleten yürüten İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sumru Pala ve Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Remzi Akkök'ün bu görevlerinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Dolayısıyla görevlerinden istifa etmiş olanların sayısı 3'tür. Atamaları doğrudan rektör tarafından yapılan Enstitü Müdürlerinin, Yüksekokul Müdürlerinin değişen rektörle birlikte istifaları ise üniversitelerde yıllardır var olan teamülün gereğidir. Benzeri istifalar eski rektörün görevi devraldığı 2004 yılında da teamüllere uygun olarak gerçekleşmiştir. İTÜ'nün birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik yanlı ve yanlış olarak basına iletilen bilgiler, üniversitenin durumunu yansıtmamaktadır.”



