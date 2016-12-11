İTÜ, Gümüşsuyu kampüsünde eğitime 2 gün ara verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gümüşsuyu kampüsünde yer alan, Makina ile Tekstil Teknolojileri ve Tasarım fakültelerinde eğitime 2 gün ara verdi.

İTÜ rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Gümüşsuyu yerleşkelerinde tahribat oluştuğu ve hasar nedeniyle sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretime devam edilmesinin mümkün olamayacağı ifade edildi.

Bu nedenle, 12 Aralık Pazartesi ve 13 Aralık Salı günü Makina ile Tekstil Teknolojileri ve Tasarım fakültelerinde eğitime ara verildiğini açıklayan rektörlük, "Bir kez daha terörü lanetliyor ve ülkemizin yaşadığı büyük acıyı yürekten paylaşıyoruz. Başımız Sağ Olsun…" dedi.

İTÜ rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli İTÜ’lüler,

"10 Aralık Cumartesi gecesi Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısı, Gümüşsuyu Yerleşkemizde tahribata neden olmuştur. Yerleşkede yapılan incelemeler neticesinde, patlamanın verdiği hasar nedeniyle sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretime devam edilmesinin mümkün olamayacağı görülmüştür. Bu nedenle, 12 Aralık Pazartesi ve 13 Aralık Salı günü Gümüşsuyu Yerleşkemizde yer alan Makina ile Tekstil Teknolojileri ve Tasarım fakültelerimizde eğitime (2 gün süre ile) ara verilmiştir. Yerleşkemizin eğitime hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Afet Yönetim Merkez, il İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz tarafından yapılacak incelemelerde, verilen aranın uzatılmasına gerek duyulması halinde, yeni bir duyuru ile son durum paylaşılacaktır. 12-13 Aralık 2016 tarihlerinde yapılacak sınavlar başka bir tarihe alınacak olup; sınavlarda ve telafi derslerine ilişkin duyurular fakülteler tarafından yapılacaktır.

"Bir kez daha terörü lanetliyor ve ülkemizin yaşadığı büyük acıyı yürekten paylaşıyoruz.

"Başımız Sağ Olsun…"

"İTÜ Rektörlüğü"