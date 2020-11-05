İTÜ'den İzmir depremi raporu: Büyük can kayıpları yaşamamak için mevcut binalar hızla güçlendirilmeli

İstanbul Teknik Üniversitesi, 30 Ekim 2020 günü gerçekleşen ve merkez üssü Ege Denizi’ndeki Sisam Adası’nın 8 km kuzeyi olan depremin ardından, hazırladığı raporda "Büyük can kayıpları yaşamamak için, ülkemizde ve özellikle megakent İstanbul’da mevcut binaların deprem güvenliklerinin hızlı değerlendirme yöntemleriyle süratle belirlenmesi, ucuz ve kolay uygulanabilir güçlendirme yöntemleri kullanılarak zaman kaybetmeden güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır." denildi.



İzmir’de yaşanan depremin ardından, İTÜ Rektörlüğü’nün görevlendirdiği Prof. Dr. Ali Deniz, Prof. Dr. Ercan Yüksel, Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ve Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 31.10.2020 ve 01.11.2020 tarihlerinde İzmir’de ön inceleme yaptı.



Yapılan yapısal hasar ve göçme nedenleri incelemesinden sonra İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Elif Serter, Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile Dr. Ahmet Güllü’nün katkılarıyla “30 Ekim 2020, İzmir Depremi Değerlendirme Raporu”nu hazırladı.

Daha büyük bir deprem gerçekleşme ihtimali yok

Öne çıkan bulgular arasında, yaşanan sorunların temelinin, sahadaki üretimin kontrolsüz ve yetersiz olarak belirlendi.

Müteahhitlik ve yapı denetim sistemlerinin hızla gözden geçirilip iyileştirilmesi gerektiği belirtilen raporda, en ucuz hizmetin değil, güvenli ve kaliteli hizmetin talep edilmesi vurgulandı.

Binaların deprem güvenliliğinin yetersizliğine işaret eden rapor, büyük şehirlerdeki yüksek nüfusun yaşadığı 5-6 katlı gecekondu apartmanların ciddi risk taşıdığının altını çizdi.

Bölgenin tektonik yapısı dikkate alındığında, depremin gerçekleştiği fayın üzerinde yaşanandan daha büyük bir deprem gerçekleşme ihtimalinin olmadığı belirtildi.



Raporda diğer öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Tasarım, şantiye ve yapı denetim mühendislerinin meslek içi eğitimlerle sürekli güncel tutulması, usta ve kalfalar için uygulamalı eğitim programları düzenlenmesi çok önemlidir.

Sisam Adası’nın kuzeyinde denizde kırılan fay, Bayraklı başta olmak üzere İzmir’de önemli hasarlar oluştururken, şehrin altından veya daha yakınından geçen fayların kırılması çok daha büyük kayıplara neden olabilecektir.

Yaşanan bu depremin olası İstanbul depremiyle doğrudan ilişkisi olmasa da, bu büyüklükteki depremlerle her an karşılaşabileceğimizi unutmamamız ve deprem zararlarının azaltılması çalışmalarını hızlandırmamız gerekmektedir.

Deprem Aktivitesi 30.10.2020 tarihinde, saat 14:51:24’te Sisam Adası’nın 8 km kuzeyinde, denizde, Sisam Adası ile Kuşadası Körfezi arasında yer alan yaklaşık uzunluğu 40 km olan normal fay zonunda, 16 km derinde, Mw 6.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir.’’ (DHA)





