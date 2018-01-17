T24 LogoT24 Logo
Politika

'İttifak komisyonu' yarın toplanıyor; görüşmeler resmi tutanakla kayıt altına alınacak mı?

Bahçeli, iki parti arasındaki işbirliğine, ‘cumhur'; Erdoğan ise ‘milli mutabakat' ittifakı diyor

17 Ocak 2018 19:18

Hülya Karabağlı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmeyle karara bağlanan ‘ittifak komisyonu’, ilk toplantısını yarı TBMM'de yapacak. 2019 yılında gerçekleşecek seçimlerde iki parti arasında yapılacak ittifakın teknik ve hukuki alt yapısını oluşturacak komisyonda her iki partiden 6 kişi görev yapacak. Meclis Genel Sekreterlik olarak bilinen toplantı odasında yürütülmesi beklenen görüşmelerin resmi tutanakla kayıt altına alınıp  alınmayacağı merak ediliyor. Kulislerde, kayıtların  partiler tarafından tutulacağı ifade ediliyor.

Perşembe günü 15.30'da yapılacak ilk toplantıya, AKP’den, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katılacak.

Komisyon masasında neler var?

Edinilen bilgiye göre, komisyonun önünde seçim işbirliğinin nasıl gerçekleşeceği sorusu var. MHP Genel Başkanı Bahçeli, oy pusulasında hem partiye hem de açıkça belirtilen ittifaka mühür  basılmasından yana. AKP kanadı ise tek mühürün yeterli olacağı görüşünde.

Yüzde 10 barajı

Komisyon, seçim barajı konusunda da uzlaşma arayacak. MHP kanadı yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesini istiyor, AKP barajın korunmasında yana görünüyor. AKP ve MHP’nin daraltılmış bölge seçim sistemine sıcak baktığı belirtiliyor.

ETİKETLER

hülya karabağlımhpakpittifak komisyonu

İlgili Haberler

"AKP ile MHP arasında konuşulan ittifak formülleri neler?"

Oy pusulasında partilerin kiminle ittifak yapacağının görünmeyeceği belirtildi

AKP ile MHP ilk ittifak toplantısını ne zaman yapacak?

AKP ve MHP, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak yapma kararı almıştı

AKP, 'İttifak komisyonu' için Erdoğan'ı bekliyor; Şentop: Cumhurbaşkanımız bize direktif verecek

Erdoğan ve Bahçeli geçen hafta seçim ittifakını görüşmüştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24