-İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR ANKARA (A.A) - 06.03.2011 - Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, 12 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesi ittifak arayışlarına ilişkin, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP), Türkiye Partisi (TP) ve Demokrat Parti (DP) arasında ittifak görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Zeybek, yaptığı açıklamada, Saadet Partisi'nin merhum genel başkanı Necmettin Erbakan ile vefatı öncesinde bir araya gelmek üzere görüşme yaptıklarını belirtti. Erbakan'ın tedavi gördüğü hastaneden 28 Şubat'ta taburcu olması beklendiğini, görüşmenin de bu nedenle bu tarihte gerçekleşmesinin kararlaştırıldığını anlatan Zeybek, ''Görüşme isteği merhum Erbakan'dan gelmişti. Kendisi de bu tarihte taburcu olmayı ümit ediyordu. Ama başka türlü taburcu oldu. Taburcu olacağını görmüş demek ki değerli hocamız. Muhtemelen o gün hocamız ittifak konusunu görüşecekti'' dedi. Seçim ittifakı konusunda Demokrat Parti ile Saadet Partisi yöneticileri arasında görüşmeler yapıldığını ifade eden Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Saadet Partisi'ndeki yönetici arkadaşlarımız, 'Bu ittifakın başbakan adayı olarak Namık Kemal Zeybek'i ilan edelim' görüşünü gündeme getirdiler. Bunu gündeme getiren Saadet Partisi ve onunla birlikte hareket eden Türkiye Partisi. Bu arada arkadaşlarımızın görüşmesinde BBP yöneticileri de bulundu. Bu akşam itibariyle netleşmiş, açıklığa kavuşmuş bir durum yok. Ama Saadet Partisi, BBP, Türkiye Partisi ve Demokrat Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri devam ediyor.'' -''BURADAN BİR BAŞBAKAN DA ÇIKABİLİR''- Namık Kemal Zeybek, görüşleri birbirine yakın olan siyasi partiler arasında seçim ittifakı yapılmasının öteden beri demokratik hayatta rastlanan bir durum olduğunu belirterek, bu tür ittifaklardan çoğunlukla sağlıklı sonuçlar alındığına dikkati çekti. Zeybek, şunlanı kaydetti: ''Türkiye'nin siyasi dokusu itibariyle böyle bir ittifakı ben de yararlı görüyorum. 'Biz bu ittifakla hemen birinci parti oluruz, tek başımıza iktidara geliriz'... Bir şey söylemem ben. Ben olabildiğince gerçekçi konuşmayı seçen bir insanım, beni tanıyanlar bilirler ve bazıları bunu reel politikaya aykırı bulsalar da neye inanırsam onu söylerim. Bu ittifakın sonucunda oluşacak büyük enerji birikimiyle Allah izin verirse, Allah yazmışsa biz hükümeti kurabilecek güce ulaşabiliceğimizi düşünüyoruz. Ama bunu doğru anlamak lazım. Hükümet kurmak derken; 'Artık koalisyonlar Türkiye'de görülüyor, dolayısıyla koalisyon ortaklarının kim olacağına biz karar vereceğiz' demektir. Duruma, dağılıma göre buradan bir başbakan da çıkabilir. DP olarak bundan sonraki seçimde, gelişmelerin gösterdiği doğrultuyu değerlendirerek tek başına iktidara gelme umudu taşıyoruz.''