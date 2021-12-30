“İttifak arayışımız yok” diyen HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Tutum belgesini kabul edecek cumhurbaşkanı adayı ile müzakere ederiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanı adayı ile ilgili partisinin tek kriterinin geçtiğimiz eylül ayında açıkladıkları 11 maddelik tutum belgesi olduğunu belirterek “Tutum belgemizde ortaya koyduğumuz ilkeleri kabul edecek olan bir adayla görüşür, müzakere ederiz. Şahsiyet üzerinden, kimlik üzerinden bir değerlendirme yapmıyoruz. Türkiye'yi krizlerden çıkaracak ilkeler üzerinden hareket edilmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Meclis’e erken seçim önergesi verilmesi için SAADET, Gelecek, DEVA, CHP’yi ziyaret ettiklerini hatırlatan Buldan, görüşmelerin çok olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.

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Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın sorularını yanıtlayan HDP EŞ Genel Başkanı Buldan, SAADET, Gelecek, DEVA, CHP’nin Meclis’e erken seçim önergesi sunulmasına sıcak baktıklarını söyledi.

Konuyla ilgili İyi Parti ile görüşmenin gündemlerinde bulunmadığını söyleyen Buldan, “Meclis açılınca, 4 Ocak’tan sonra erken seçim önergesiyle karşılaşabilir miyiz?” sorusuna “4 Ocak’tan sonra evet. Bu görüşmeler grup başkanvekilleri arasında devam edecek. Uygun bir zaman tespit edecekler ve bu önergeyi sunacaklar. Önerge Anayasa Komisyonu’na gidecek. Önergeler ayrı ayrı verilmişse birleştirilme ihtimali çok yüksek ama ortak verilmişse komisyondan geçip genel kurula gelme ihtimali var” yanıtını verdi.

"Milletvekili seçimleri açısından baraj sorunumuz yok"

“AKP içerisinde erken seçimi isteyen, bu gidişattan rahatsız olan vicdanlı milletvekilleri olduğuna da inanıyoruz” diyen Buldan, HDP’nin ittifak arayışında olmadığını belirterek “Milletvekili seçimleri açısından baraj sorunumuz yok. Bu görüşmeleri ittifak görüşmeleri çerçevesinde yapmıyoruz. Biz Türkiye’nin geleceği açısından muhalefet partileri olarak üzerimize düşen sorumluluk gereği bütün krizleri değerlendirmek üzere bu temasları gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye’de çoklu bir krizden bahsediyoruz. Adalet, hukuk, siyaset, ekonomik, sosyal krizler. Yaşamın her alanında yaşanan krizleri istişare etmek üzere bu ziyaretleri başlattık. Bu krizlerden çıkmanın, Türkiye toplumuna rahat bir nefes aldıracak ortamı sağlamanın yolu, yöntemi nedir, bunları konuştuk. Kesinlikle bir ittifak arayışı içerisinde değiliz. Böyle bir şey de konuşulmadı” açıklamasını yaptı.

"Tutum belgemizi kabul edecek adayla görüşür müzakere ederiz"

Buldan, “Sizin Cumhurbaşkanı adayında olmazsa olmazınız nedir?” sorusuna "Sadece tutum belgesi, ben öyle söyleyeyim. Tutum belgemiz açık ve net. On bir maddeden oluşan bir metin. Bunun içinde kadın, ekoloji, ekonomi, Kürt meselesi, hukuk, adalet konuları var. Her konuda görüşlerimiz ortada olduğu için başka bir kritere gerçekten gerek yok. Yetkili kurullarımız bütün seçenekleri mutlaka değerlendirir ve ona göre karar alır.” yanıtını verdi.

"İBB'ye yapılanları doğru bulmuyoruz, kınıyoruz"

Buldan, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne özel teftiş başlatmasıyla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Asla doğru bulmuyoruz. İçişleri Bakanı’nın talimatı ile bir büyükşehir belediye başkanına tıpkı bize yaptıkları gibi bir kayyım atama fikrinin ya da hazırlığının asla bu ülkeye faydası olmaz, olamaz. Bizim onlarca belediyemize kayyım atandı. Bu ülkeye ne faydası oldu? Bugün kayyımların yaptığı usulsüzlükler, hırsızlıklar Sayıştay raporlarıyla da çok açık ve net ortada. Biz iktidarın özellikle HDP’li belediyelere kayyım atamasının amacını çok iyi biliyoruz. Kendi çıkarları için halka hizmeti durdurmak için, usulsüzlüklerine, hırsızlıklarına hırsızlık katmak için bizim belediyelerimizi kayyımla yönetmeye başladılar. Şimdi halkın büyük bir tepkisi ve öfkesi var. Bir dahaki seçimde yine biz kazanacağız. İstanbul gibi muhalefetin elindeki bir belediyeye kayyım atama fikri de bir o kadar yanlış ve tehlikelidir. Bu konularda çokça mustarip olan bir parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılanları kınıyoruz ve asla doğru bulmuyoruz. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. "