-ITRİ, YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR GÖREVDE ŞAM (A.A) - 29.03.2011 - Suriye'de yeni hükümet kurulana kadar Naci Itri'nin Başbakanlığını yaptığı mevcut hükümetin, devlet işlerini yürütmek üzere görevine devam edeceği bildirildi. Suriye devlet televizyonunun haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, hükümetin istifasını kabul etti. Ancak ülkede yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabine, devletin işlerini yürütmek üzere görevde kalacak. Yeni hükümetin hangi şartlar altında kurulacağı, kabinenin hangi kriterlere göre oluşturulacağı, bir genel seçime gidilip gidilmeyeceği yönündeki soruların cevaplarınınsa Devlet Başkanı Esad'ın bugün veya yarın yapması beklenen konuşmasından sonra netleşeceği kaydediliyor.