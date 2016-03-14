İTO'dan Prof. Dr. Şahika Yüksel'e Tıp Hizmet Ödülü

İstanbul Tabip Odası, travmalar, sosyal/psikososyal ayrımcılık, homofobi ve ırkçılık hakkındaki çalışmaları ve insan hakları savunuculuğu, cinsiyet ayrımcılığı mücadelesindeki hizmetleri nedeniyle Tıp Hizmet Ödülü'nü Prof. Dr. Şahika Yüksel'e verdi.

Bianet’ten Elif Akgül’ün haberine göre, Prof. Dr. Yüksel, insan hakları ve travma konusunda çalışmalarının meslek örgütü tarafından teyit edilmesine sevindiğini belirterek “Ne yazık ki Ankara’daki bombalı saldırı ve bugün Barış İçin Akademisyenler’den dört arkadaşımız hakkında yakalama kararı çıkartıldığını öğrendiğim an bu sevincim sona erdi. Türkiye’de ne yazık ki hiçbir şeyden tat alamaz olduk” diye konuştu.

14 Mart Tıp Haftası kapsamında verilen ödül, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem'i Demiroğlu Oditiyorumu'nda yapılan törenle Prof. Dr. Yüksel’e takdim edildi.

Prof. Dr. Şahika Yüksel kimdir?

İstanbul Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü. Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı kurum bünyesindeki Psikososyal Travma Programı’nın (PSTP) kurucusu.

İPS İletişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin eski başkanı ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörü.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesi ve CETAD (Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği) kurucu üyesi olup halen onur kurulu üyeliğini sürdürüyor.

Avrupa Travmatik Çalışmalar Derneği (ESTSS) kurucu üyesi ve Uluslararası Travmatik Çalışmalar Derneği (ISTSS) üyesi.

2003-2008 ISTSS Sosyal Politikalar ve İnsan Hakları Grubu Koordinatörü olarak görev yaptı; travma ve cinsellik konularında ulusal ve uluslararası birçok toplantının düzenlenmesinde yer aldı. 1999’da Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 6. Avrupa Kongresi Başkanlığını üstlendi.

Dünya Sağlık Örgütünün “Transgender” tanı başlığı altındaki ICD Uzlaşı Komitesinde yer alıyor.

Londra Psikiyatri Enstitüsünde Davranış Psikoterapisi eğitimi, Londra, Kadın Terapi Merkezi’nde feminist terapi eğitimi, Londra Grup Analizi Enstitüsü’nde grup tedavisi eğitimi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde misafir Öğretim Üyeliği gibi farklı merkezlerde ve farklı alanlarda eğitim ve klinik çalışmaları yaptı.

35 yıldır ağırlıklı olarak travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi üzerine çalışıyor. Özellikle insan eli ile kasıtlı olarak oluşturulan travmalar, aile içi travmalar, ayrımcılık, homofobi ve ırkçılık üzerine klinik çalışmaları, araştırmaları var.

Cinsellik ve cinsel kimlik sorunları üzerine de çalışıyor, kadınların cinsiyetleri nedeni ile maruz bırakıldıkları ayrımcılık, şiddet ve bu nedenle oluşan ruhsal sorunları konularına feminist bakış açısından yaklaşıyor.