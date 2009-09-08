İTO'dan Eskişehir Ticaret Odasına ziyaret

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Harun Karacan'ı ziyaret etti.



ETO Başkanı Karacan, ETO Meclis Salonu'ndaki kabulünde, Eskişehir'in, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar sanayi ve ticarette köklü bir kent olarak geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirterek, ETO'nun da şehrin geleceğe sağlam adımlar atması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Çalışmalarında Türkiye'yi merkez aldıklarını ve bu amaç doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Karacan, şöyle konuştu:



“Yurt dışı açılımlarını diğer odalarla birlikte yapacak güçteyiz. Günümüzdeki bilgi ve deneyim paylaşımının öneminin farkında olarak dayanışma mantığıyla hareket etmek önem kazandı. Bilgi ve deneyim paylaşımında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odaların yaklaşmasının önemli olduğunu biliyoruz. İstanbul dışında yeni ticaret merkezlerinin oluşması gerekiyor. Eskişehir'in böyle bir vizyonu var. İstanbul ile Anadolu ayrımını anlamlı bulmuyoruz. Ekonominin ve ticaretin küreselleştiği rekabetçi bir yer yaratmak için ortak akılla hareket etmek gerekir.”



“Eskişehir, Türkiye'nin temel taşlarından birisi''



İTO Başkanı Yalçıntaş da Eskişehir'in İstanbul'dan parlayan bir yıldız gibi göründüğünü söyledi.



Kentin, geleceği en parlak kentlerinden biri konumunda bulunduğu anlatan Yalçıntaş, şöyle devam etti:



“Kentin kişi başına düşen milli geliri 11 bin dolardır. Kentteki iki üniversitede 40 bin genç, 3 bin öğretim üyesi var. Bu aydınlık insanlar, kenti pırıl pırıl yapıyor. Eskişehir, kalifiye ve bilinçli bireyler yetiştirmesi açısından önemli bir kent. Eskişehir, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biridir. Kurtuluş Savaşı'ndaki beş meydan muharebesinin üçü Eskişehir'de oldu. Kent, uçak motoru ve dizel lokomotifte Türkiye pazarının yüzde 100'ünü elinde tutuyor. Ülkedeki savunma sanayi için kurulmuş en başarılı firmalar bu kentte bulunuyor.”



“Eskişehir İstanbul için kaçırılmaz ve önemli bir kent''



Ziyarette hazır bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir de Eskişehir'in son birkaç yıldır İstanbul'un dikkatini çekmeye başladığını belirterek, kentin yatırım anlamında bütün ülke ve dünyaya adeta kalbini açtığı bildirdi.



Kentin yıllık sanayi cirosunun 5-6 milyar dolara ulaştığını anlatan Özaydemir, “Eskişehir sanayisiyle İstanbul için kaçırılmaz ve önemli bir kent konumundadır. İstanbul'un Eskişehir'in farkında olması sevindirici. İki kent arasındaki işbirliğinin pekişmesini istiyoruz” dedi.



Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Selim Öğütür de Eskişehir'in sosyalliğiyle olduğu kadar sanayisi ve tarımıyla da gelişmiş bir kent olduğu ifade ederek, kentin AB ortalaması oranında bir nüfusu tarımda istihdam ettiğini kaydetti.



Kentin sermaye birikimi konusunda sıkıntı çektiğini ifade eden Öğütür, “İstanbul, ülkenin sermaye başkenti konumunda. İstanbullu dostlarımızdan kentimize sermaye ve yatırım konusunda yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.



Vali Kılıçlar'a ziyaret



İTO Başkanı Yalçıntaş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri daha sonra Vali Mehmet Kılıçlar'ı ziyaret etti.



Yalçıntaş, ziyarette yaptığı konuşmada Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Eskişehir artık yeni bir şehir. Çok değişmiş, çok gelişmiş daha doğrusu çok büyük bir değişime uğramış. Hızlı Tren seferlerinin başlaması ile artık yeni bir cazibe merkezi haline gelmiş. Eskişehir-İstanbul Hızlı Tren seferlerinin başlaması ile de Eskişehir, Anadolu'nun göz bebeği olacaktır” dedi.



Vali Mehmet Kılıçlar da, Eskişehir'in sosyoekonomik gelişmişlik açısından Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirterek, bu yıl ikincisi yapılan “Türkiye'nin Yaşanabilir İller Araştırmasına göre, ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik, kent hayatı, kültür sanat verileri temel alındığında Eskişehir ikinci sırada” diye konuştu.



Ziyaret sonunda İTO Başkanı Altıntaş, Vali Mehmet Kılıçlar'a günün anısına plaket ve kitap hediye etti.



