İTO seçiminde AKP meydan savaşı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) cumartesi günü yapılacak başkanlık seçiminde, biri AKP’nin kurucularından diğeri de AKP’nin eski İstanbul il yöneticilerinden iki isim; Murat Yalçıntaş ve İbrahim Çağlar yarışacak. Yalçıntaş ve Çağlar 2005’teki seçimi birlikte kazanmış ve İTO’yu 4 yıl birlikte yönetmişlerdi.



Türkiye’nin en büyük ticaret odası konumundaki İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) başkanlık yarışı kızıştı. İTO’yu 4 yıl birlikte yöneten iki isim Başkan Murat Yalçıntaş ve Vekili İbrahim Çağlar sandıkta birbirlerine karşı yarışacak. 2005’teki seçimlerde kader birliği yapan Yalçıntaş ve Çağlar o seçimi Mehmet Yıldırım’a karşı da birlikte çalışarak kazanmıştı. Yalçıntaş’ın 2005 yılında İTO Başkanı seçilmeden önce AKP İl Başkan Yardımcısı olması, Çağlar’ın da AKP’nin kurucuları arasında bulunması nedeniyle bu yarış "İTO’da AKP meydan savaşı" olarak yorumlanıyor. Çünkü 23 Şubat’taki yapılan İTO meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinden çıkan sonuçlara göre iki eski AKP’li isim dışında İTO’da başkanlık yarışına katılabilecek güçlü isim kalmadı.



İTO’da başkanlık için Ali Kopuz ile birlikte liste hazırladıklarını söyleyen İbrahim Çağlar, pazartesi günkü seçimden sonra İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’a "çekil" dediğini, onun da "Hayır" yanıtını verdiğini belirterek, "Liste için çalışmaya başladıktan sonra çok olumlu tepkiler aldım. ’Abi niye şimdiye kadar çıkmadın ortaya’ diyorlar. Öyle tahmin ediyorum ki meclisin tamamınayakını bize oy verecek. Mehmet Yıldırım’ın ekibi zaten bizi destekleyeceğini açıkladı" dedi.



Başbakan’la görüşmedim



İbrahim Çağlar, başkan adayı olmak için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmediğine yönelik soruyu, "Bu konuda görüşmedim. Ancak Sayın Başbakan’ın İTO’ya öyle derin müdahalesi hiçbir zaman olmadı, olmaz da. Kendisi benim adaylığıma gönül koymaz, çünkü biz partiyi kurarken de ben kendisine ’siyaset yapmayacağımı, iş dünyası içinde yer alacağımı’ söylemiştim" diye yanıtladı.



2005’te ne olmuştu



2005 yılındaki seçimlerde İTO’yu uzun yıllardır yöneten Mehmet Yıldırım ve ekibine karşı muhalefet İbrahim Çağlar önderliğinde mücadele vermişti. Ancak, Yıldırım ve ekibinin yoğun çalışması sonucu meslek komiteleri seçimlerinde İbrahim Çağlar kendi meslek komitesinden seçilememişti. Bu nedenle de başkan adaylığının etik olmayacağı konuşuldu ve son anda Çağlar’ın yerine Murat Yalçıntaş İTO başkan adayı oldu. Yalçıntaş, o dönemdeki yeni meclis üyelerinin oylarıyla Yıldırım’a karşı seçimi kazanıp İTO Başkanı oldu. Çağlar da İTO yönetim kurulu üyesi, Başkan Vekili ve İTO TOBB delegesi seçildi. Çağlar ayrıca TOBB Yönetim Kurulu’na da girdi. Yalçıntaş ve Çağlar 4 yıl İTO’yu birlikte yönetti.



15 Mart 2005



Murat Yalçıntaş ve İbrahim Çağlar’ın kolkola girerek mutluluk pozu verdikleri bu fotoğraf 15 Mart 2005 sabah saat 10.00’da çekildi. O gün İTO’da yeni meclis başkanı seçecekti. Mehmet Yıldırım’a karşı mücadele eden iki yol arkadaşı, 14 Mart akşamından 15 Mart sabahına kadar uzun toplantılar yapmışlar ve Çağlar, Yalçıntaş lehine başkan adaylığından çekilmişti. O gün toplanan meclis Yalçıntaş’ı başkan seçti. Cumartesi günü yapılacak benzer bir oylama ise Yalçıntaş ve Çağlar’ı iki rakip olarak karşıkarşıya getirecek.



Yıldırım zamanında da içkisizler kazanmıştı



İTO’nun, Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri Meslek Komitesi’nde seçimleri içkisiz lokantaların temsilcilerinin kazanması tartışma konusu oldu. Bu komitede çoğu turizm belgeli işletme niteliğindeki içkili lokanta sahipleri, seçimi 2005 yılında Murat Yalçıntaş’ın seçimleri kazandığı dönemde kazanarak sektörü 2005’ten beri temsil etti. Son seçimde ise içkisiz lokantaların temsilcileri seçimi kazandı. İçkisiz lokanta sahipleri 2005’ten önceki dönemde yani eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım döneminde de İTO meclisinde ve meslek komitesinde sektörü temsil ediyordu. İçkili işletmeler adına 2005’ten beri İTO Meclis Üyesi olan ve pazartesi günü seçimi kaybeden Sunset’in sahibi Barış Tansever, "2005’ten önce sektörü içkisiz ekip temsil ediyordu. 2005’te biz kazanmıştık. Şimdi eski ekip tekrar kazandı. Meslektaşlarımızın temsil konusunda hassas olacaklarına inanıyorum. Tabii ki İTO yönetimi ile de diyaloğumuz devam edecek. Önceki dönemde biz onların haklarını savunduk. Eminim onlarda şimdi bizim haklarımızı savunacak. Şu çok önemli; kategorik olarak içkiyi reddedenlerden tabii ki çok pozitif tavır almalarını beklemek yanlış olur" dedi. Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri Meslek Komitesi’ndeki seçimi kazanan içkisiz lokantalar ekibinden Ramazan Bingöl ise, "İçkili restoranlarla asla sorunumuz olmaz. Bugüne kadar onlar bizi temsil ediyordu şimdi biz tüm sektörü temsil edeceğiz, hepimizin sorunlarını çözmek için çalışacağız" diye konuştu.

