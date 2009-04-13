İTO: Makro ekonomideki revizyon çok isabetli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, "Açıklanan tablo, 2009 yılı makro ekonomik hedeflerinin daha gerçekçi bir platforma oturtulması açısından son derece isabetli" dedi.



Yalçıntaş yaptığı açıklamada, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in bugün açıkladığı Katılım Öncesi Ekonomik Programı'nı (KEP) değerlendirerek, hükümetin, krizin etkilerini dikkate alarak ekonomik hedeflerini yenilemesinin, beklenen gerçekçi adımlar olduğunu belirtti.



Programın aynı zamanda IMF ile görüşülen anlaşmanın da temel bileşenlerini içerdiğini dile getiren Yalçıntaş, şunları kaydetti:



"Bu noktada, IMF ile anlaşmanın bir an önce netleşmesi ve Hazine'nin de elde edeceği kaynağın ne kadarlık bir bölümünü 'Kredi Garanti Fonu' kapsamında, ne kadarının borç geri ödemesinde kullanacağının netleşmesi de yerinde olacaktır. Bu fon, bankalarla geçici finansman sorunu yaşayan firmalar arasında aracı rolü oynayacak. Bu sayede reel sektör banka kredilerinin yeniden yapılanması sağlanacak ki, bunu çok önemli buluyoruz.



Açıklanan tablo, özellikle 2009 yılı makro ekonomik hedeflerinin daha gerçekçi bir platforma oturtulması açısından son derece isabetli. Öngörüler, geçtiğimiz Kasım ayından beri Odamız;ın kamuoyu ve ekonomi yönetimi ile paylaştığı öngörülerle de uyuşmaktadır. Programda, Türkiye ekonomisinin 2009'da yüzde 3,6 daralacağı öngörülüyor. Toparlanmanın ise yine bizim ifade ettiğimiz gibi 2010'da başlayacağı belirtiliyor."



İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, kriz ortamında zorunlu olmadıkça ek vergi getirilmeyeceği ve küresel sermaye çekmek için ek adımlar atılacağını açıklamalarının da güven verici olduğunu vurgulayarak, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in istihdamla ilgili yeni bir paket hazırlandığı açıklamasını da memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.



Yalçıntaş, açıklamasında, haksız rekabetin en önemli kaynağı olan kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusunda Gelir İdaresi'nin yetkilerinin artırılacak olmasının da çok önemli olduğunun altını çizdi.

