İTO: Formula 1 bizi bitirdi

300 binin üzerinde üyesiyle dünyanın en büyük odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) krizde üyelerine neden bütçesinden kaynak yaratamadığı ortaya çıktı. Başkan Murat Yalçıntaş, “Üyelerimize Halkbank aracılığıyla 30 milyon TL’lik destek vereceğiz. Daha yüksek bir paket açmak isterdik ama F1’e harcadığımız para yüzünden kasamız boşaldığı için olmadı” dedi



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, son dönemde birçok iş dünyası örgütü gibi İTO’nun da üyelerine kredi desteği vermek istediğini belirterek, “30 milyon TL’lik bir destek paketini en düşük faizle üyelerimize kullandıracağız. Üyelerimiz için daha yüksek bir destek paketi açmak isterdik ama Formula 1’e harcadığımız para yüzünden kasamız neredeyse boşaldığı için bunu yapamadık” dedi.



Küresel kriz yüzünden 2009’un ilk yarısının zor geçeceğini, ikinci yarıdan itibaren düzelmenin başlayacağını kaydeden Murat Yalçıntaş, yılın ikinci yarısından itibaren üyelerden gelen aidatları destek paketi olarak kullandırmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.



280 milyon YTL’ye maloldu



Formula 1’in toplam maliyetinin 280 milyon TL’ye ulaştığı belirtilirken, Murat Yalçıntaş, 21 Nisan 2007’de İstanbul Park Pisti’nin işletmesi 2021’e kadar, Formula One Administration Limited (FOA) Başkanı Bernie Ecclestone’a devriyle ilgili toplantıda, Formula 1’in odaya maliyetiyle ilgili şu bilgileri vermişti:



“İTO ve Formula İstanbul Yatırım A.Ş. (FİYAŞ) olarak bu projede çift rakamlı milyon dolarlarla zarar ettik. FİYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak söylüyorum; pistin kesin maliyeti henüz sonuçlanmadı, kesin hesap yapılmadı. Şu ana kadar ki rakamlarla İstanbul Park için 221 milyon YTL maliyet çıkıyor. Bunun bir kısmını ödedik. Fiyaş’ın bankalara kredi leasing borcu ise 35 milyon euro ve bu paranın da 2009 yılına kadar ödenmesi gerekiyor.”



‘Kaygım yok, şeref ve arzuyla yeniden başkanlık yaparım’



Yalçıntaş, 23 Şubat’ta başlayacak ve 28 Şubat’ta tamamlanacak İTO seçimlerinde yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Yalçıntaş, “Arkadaşlarım beni layık görürse, arzuyla ve şerefle ikinci dönemde de başkanlık görevini taşımaya hazırım. Süreçle ilgili herhangi bir kaygım yok” dedi.



Yalçıntaş, başkanlıkta 4’üncü yılını tamamladığını belirterek şöyle konuştu: “Benden önceki başkanımız sayın Mehmet Yıldırım’ın başlattığı önemli projeleri tamamladık, yeni hizmetler başlattık. Sadece teknopark projesini tamamlayamadık. Ancak 2009’un ortalarına doğru ilk kazmayı vuracağız. 2010’da da açılışını yapacağız. Eksiklerimiz olabilir ama dönüp bakınca başarılı bir 4 yıl geçirdiğimi düşünüyorum.”



Yalçıntaş, hiç kimseyle ne yönetim kurulu için ne meclis başkanlığı için ne de herhangi bir görev için görüşmediğini de belirterek, “Böyle bir görüşmeyi de ayın 28’inden evvel yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi.



‘Ergenekon hukuk ve insan haklarına uygun çözülmeli’



Yalçıntaş, Ergenekon davasıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: “Yer altından çıkan silahları görünce dehşete kapıldım. Devlet, bu konuyu hukuk ve insan hakları çerçevesinde, bir daha açılmamak üzere çözecektir. Yargıya güveniyorum. Sorumlular kimse hesap verecektir.” Yalçıntaş, Gazze’yle ilgili ise “Bugün ekonomik kriz ve Filistin krizi var. İkisi de insanoğlunun hırsı, ihtirası ve güce doymazlığının neticesi. En büyük yarayı da yine masumlar alıyor” dedi.



127. yıl pastasını kesti



İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, dün itibarıyla İTO’nun 127 yaşına bastığını belirterek, “İTO’yu 24 üye kurdu. Bugün 300 bini aşan üyemiz var. Daima hür teşebbüsün hür düşüncenin temsil edildiği, seslendirildiği bir kurum olduk” dedi. Yalçıntaş, bu özel gün için hazırlanan pastayı da kesti.



Kim, üyesine ne kadar kaynak yarattı?



Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 2009 yılı sonunda İş Bankası ile yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşmanın ardından, Türkiye Vakıflar Bankası’nda da 100 milyon dolarını 6 aylık vadeli mevduata çevirerek üyelerine uygun faizle kredi verilmesini sağladı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Halkbank’la imzaladığı protokol çerçevesinde üyelerine 3-12 ay vadeyle kullandırılmak üzere 100 milyon TL kaynak yarattı.



Ankara Ticaret Odası (ATO) da Halkbank aracılığıyla üyelerine kredi desteği verdi. 100 milyon TL’si odaya ait olmak üzere ATO üyelerine toplam 600 milyon TL’lik kredi kullandırılacak.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2008 yılı sonunda Halkbank’na aktarılacak 50 milyon TL’lik mevduat ile oluşturulacak kaynaktan üyelerine ’nakit kredi’ kullandırma kararı aldı.



Eskişehir Ticaret Odası, Halkbank’la oluşturacağı 50 milyon TL’lik kaynağı üyelerine kullandıracağını açıkladı.



İzmir Ticaret Odası da geçen yılın son günlerinde Halkbank aracılığıyla üyelerine 10 milyon TL’lik bir acil kredi desteği oluşturdu.

