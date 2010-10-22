-İTO BAŞKANI YALÇINTAŞ İFADE VERECEK ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir fuarcılık şirketi ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e ulaştı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş da ifadesine başvurulacak Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Ankara'da aralarında iki eski Yargıtay daire başkanı, bir avukat, bir yazı işleri müdürü, bir mübaşir ve hizmetlinin de yer aldığı 10 kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da da 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Dünya Ticaret Merkezi Finans Müdürü ile eski genel müdürünün bulunduğu, Ankara'dan İstanbul'un yanı sıra Kırıkkale, Zonguldak ve Sakarya illerine de ekiplerin gönderildiği bu illerde şu ana kadar 2 kişinin gözaltına alındığı, bazı kişileri de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Emniyet yetkilileri operasyon kapsamında, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş'ın da ifadesinin alınacağını bildirdi. Yalçıntaş'ın şu anda yurt dışında bulunduğunun tespit edildiğini, yurda dönüşünün ardından savcılığın talimatı doğrultusunda ifadesine başvurulacağı kaydedildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında halen yurt dışında olan ve İstanbul'un ünlü eğlence mekanlarından birinin sahibi olduğu belirtilen bir kişinin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi. -DAVA- Söz konusu fuarcılık şirketi ile İstanbul Ticaret Odası'nın yönetimde söz sahibi olduğu İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. arasında fuar salonlarının tahliyesi konusu davalık olmuştu. İlk iki dava fuarcılık şirketinin lehine, tahliyenin reddi kararı ile sonuçlanmıştı. Davanın karar aşamasında 2008 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar mektubunda yargıçlara rüşvet verildiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Adalet Müfettişi Halit Kıvrıl görevlendirilmiş, gerekli incelemenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.