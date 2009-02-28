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Ekonomi

İTO Başkanı yeniden Yalçıntaş

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Murat Yalçıntaş seçildi.

28 Şubat 2009 02:00

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Murat Yalçıntaş seçildi.


Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 254 oyun 133'ünü Yalçıntaş aldı. İbrahim Çağlar'a ise 110 oy çıktı.

23 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerinde belirlenen 257 meclis üyesinden 1'inin mazbatasını almaması nedeniyle seçimlerde 256 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

2 üyenin oy kullanmadığı seçimlerde, atılan oylardan 6 tanesinde Yalçıntaş'ın ismi çizili olarak yer alırken, 5 oy da geçersiz sayıldı.

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