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Ekonomi

İTO BAŞKANI YALÇINTAŞ'A TAHLİYE İSTANBUL (A.A)

02 Aralık 2010 18:08

-İTO BAŞKANI YALÇINTAŞ'A TAHLİYE  İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanvekili Şekib Avdagiç, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ın tahliye olduğuna ilişkin avukatlardan bilgi aldığını bildirdi. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendisine bilgi gelen Avdagiç, tahliye kararını konuklar ve basınla paylaştı. Bu arada bazı İTO üyelerinin konuyla ilgili topluca Ankara'ya gideceği bildirildi.

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