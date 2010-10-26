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İTO BAŞKANI YALÇINTAŞ DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI ANKARA (A.A)

26 Ekim 2010 23:17

-İTO BAŞKANI YALÇINTAŞ DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Bir fuarcılık şirketiyle Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili ''rüşvet'' iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.  Cumhuriyet savcıları Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz'ün tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevkettiği 11 şüpheli Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.  Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Muzaffer Karadağ, aralarında İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ile Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Mustafa Oskay'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Mahkemeye sevkedilen 2 kişi ise serbest bırakıldı. 

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