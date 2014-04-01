İtirazlar sonucu Köyceğiz ve Dalaman belediyeleri AKP'den CHP'ye geçti

Köyceğiz ve Dalaman’da AKP’nin oylarının az farkla fazla görünmesi üzerine yapılan yeniden sayım sonucunda CHP’li adaylar kazandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cihan Kaya’nın haberine göre, Köyceğiz’de sayım sonunda AKP’li Kamil Ceylan'ın 10 oy farkla önde olduğu açıklandı. Bunun üzerine CHP, itiraz etti. Olası bir gerginliğin önüne geçmek için polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yeniden yapılan sayım sonrası CHP'li Salih Erbay'ın 4 oy farkla başkanlığı kazandığı açıklandı. Salih Erbay'ın 10 bin 217 oyuna karşılık, Kamil Ceylan'ın 10 bin 213 oy aldığı belirtildi. AKP'nin sayıma itiraz edeceği öğrenildi.

Dalaman’da ise seçim 3 adayın arasında geçti. MHP'li mevcut Belediye Başkanı Sedat Yılmaz, AKP'li Süleyman Camuzcuoğlu ve CHP'li Muhammet Şaşmaz arasında geçen ve oy sayımı boyunca hemen hemen hiç açılmayan fark, heyecanı da arttırdı. İlk yapılan açıklamaya göre AKP'li Süleyman Camuzcuoğlu'nun 8 oy farkla seçimi kazandığı, CHP'li Muhammet Şaşmaz'ın ikinci, MHP'li Sedat Yılmaz ise 220 oy farkla üçüncü sırada yer aldığı açıklandı.

CHP'liler burada da sayıma itiraz etti. Sabaha kadar tekrar yapılan sayımda CHP'li Muhammet Şaşmaz'ın 7 bin 294 oy ile seçimi kazandığı, AKP’li Süleyman Camuzcuoğlu'nun 7 bin 282 oy aldığı, MHP'li Sedat Yılmaz'ın 7 bin 210 oy ile seçimi kaybettiği açıklandı. Dalaman'da da AKP ve MHP'nin sayıma itiraz edebileceği kaydedildi.

Öte yandan dün gerginliğin yaşandığı Yatağan İlçesi'nde seçimi, tekrar yapılan sayımın ardından CHP'li Hasan Haşmet Işık'ın kazandığı bildirildi.