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Yaşam

İtirazı kabul edilmeyen milletvekili adayı soyunarak tepki gösterdi

Urfa'dan bağımsız aday olan Lütfi Doğan, seçimde 62 oy almıştı

10 Kasım 2015 13:41

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bağımsız milletvekili adayı olan Lütfi Doğru, 62 oy aldığı seçimde itirazı kabul edilmeyince soyunarak tepki gösterdi.

Viranşehir'de yaşayan ve 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekiliadayı olan Lütfi Doğru, seçimden sadece 62 oy alınca İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan itirazı kabul edilmeyen Doğru, aracıyla geldiği Cumhuriyet Meydanı'nda soyunarak aracının üzerine çıktı. Doğru, eline aldığı megafonla aracın üzerinden halka hitap etti. Hakkının yenildiğini öne süren Doğru, hakkı verilmezse her gün benzer eylemlerini sürdüreceğini belirtti. Doğru, "Hakkımı verin, yoksa sizi dünyaya rezil ederim” diyerek meydandan geçenlere seslendi. 

Soğuk havaya rağmen üstünü çıkaran Doğru, zaman zaman ise trafiğin tıkanmasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat eylemini sürdüren Doğru, polisler tarafından ikna edilerek aracın üstünden indirildi.

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