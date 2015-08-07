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İtiraz üzerine savcı Kiraz fotoğrafı için Hürriyet'e de dava

Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 18 gazeteci hakkında 7,5 yıla kadar dava açılmıştı

07 Ağustos 2015 13:13

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKC’liler tarafından rehin alındığı fotoğrafı yayımlaması nedeniyle açılan soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen takipsizlik kararı,  yapılan itiraz üzerine kaldırıldı. Hürriyet, Yeniçağ ve Dokuz Sütun gazetelerinin sorumlu müdürleri hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle ‘terör’ soruşturması başlatıldı.

Savcı  Mehmet Selim Kiraz fotoğrafı için Can Dündar dahil 18 gazeteci hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise aynı soruşturma kapsamında Hürriyet’e takipsizlik vermişti.

Savcının “Kovuşturmaya yer yoktu” kararı, itiraz üzerine Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce kaldırıldı. 3 gazetenin sorumlu müdürleri hakkında dava açıldı.

 

 

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