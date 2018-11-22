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İtirafçı olup mahkemede vazgeçen FETÖ şüphelisi üsteğmenlere 6'şar yıl 3'er ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda 'örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç üsteğmenlere 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi

22 Kasım 2018 16:34

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda \'örgüt üyesi\' oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç üsteğmenlere 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Erhan C. ve Alperen A. aldıkları cezanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davalarda meslekten ihraç tutuksuz üsteğmenlerden Erhan C. ve Alperen A. ile avukatları hazır bulundu. \'Örgüt üyesi\' oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan terör örgütü FETÖ sanıkları yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek, beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar Erhan C. ve Alperen A.\'yı, \'silahlı terör örgütü üyesi\' oldukları iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 2 sanığın da soruşturma aşamasında etkin pişmanlıkta bulunmak istediklerini, mahkemede ise etkin pişmanlık ifadelerinden vazgeçen FETÖ şüphelisi üsteğmenlerin, soruşturma aşamasında tutuklama kararı verilmesinden kurtulmak amacıyla itirafçı olmak istedikleri gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

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