İtirafçı olan 5 işadamı tahliye edildi

Gülen cemaatine finansman destek sağladıkları gerekçesiyle tutuklu bulunana 8 işadamından 5'i itirafçı oldukları gerekçesiyle tahliye edildi. Geriye kalan 3 kişi ise verdikleri bilgilerin yeterli bulunmaması nedeniyle tahliye edilmedi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Akfa Holding ve holdinge bağlı 44 şirkete operasyon düzenlenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 102 kişi gözaltına alınmış yapılan sorgulamalar sonrasında 39 kişi tutuklanmıştı. Hakimlik gözaltına alınan 44 işadamının ise mal varlıklarına el koyma kararı vermişti.

“İtirafçı oldular, tahliye edin"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu mal varlıklarına el koyulan 8 işadamının tahliye edilmesi yönünde Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne talepte bulundu.

İşadamları Y.C., S.K., N.H., M.O., A.R.K., N.E., H.H.A. ve H.U.'nun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıklarını ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattıklarını gerekçe gösteren savcılık bu isimlerin tahliye edilmesini istedi.

5 işadamına 'itiraf' tahliyesi

Talebi değerlendiren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği ise talebi kısmen kabul ederek tutuklu işadamları; Y.C., S.K., N.H., M.O. ve A.R.K.'nın tahliyesine karar verdi. Şüphelilerin haklarında tüm delillerin toplandığını belirten hakimlik, tutukluluğun devamının gereksiz olacağına değinerek, “Adli kontrol hükümlerinin haklarında uygulanmasının yeterli olacağı düşüncesiyle” ifadelerini kullandı.

Ancak hakimlik şüpheliler; N.E., H.H.A. ve H.U. hakkındaki savcılığın tahliye talebini reddetti. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüt hakkında verdikleri bilgilerin yetersiz olduğuna vurgu yapan hakimlik kararında, “Verilen bilgilerin soruşturmanın seyrini etkileyecek olmadığı, halen mevcudiyetini muhafaza ediyor olması ve şüphelilerin kaçma ihtimali de bulunduğu göz önüne alındığında adli kontrol tedbirinin yeterli olmayacağı düşüncesiyle tahliye taleplerinin reddine” ifadelerini kullandı.