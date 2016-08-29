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15 Temmuz Darbe Girişimi

İtirafçı binbaşı: Darbeyi Mayıs'ta duydum

"Kurmaylardan yüzde kaçının FETÖ mensubu olduğunu bilemiyorum"

29 Ağustos 2016 09:46

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu’ndan Genelkurmay Karargâhı’na helikopterle asker taşıyan Pilot Binbaşı Deniz Aldemir, soruşturma kapsamında itirafçı oldu. Aldemir, “2016 Mayıs ayı içerisinde Yarbay Mehmet Şahin, Yarbay Halil Gül ve Yarbay Özcan Karacan, Güvercinlik Üssü ve Genelkurmay’a saldırı olacağını, bizim de helikopterleri güvenli bir şekilde Akıncı Üssü’ne götüreceğimizi konuşuyorlardı. Şahit oldum” dedi. Kurmaylık sınavının sorularının temin edilerek dağıtıldığını belirten Aldemir, “Ancak kurmaylardan yüzde kaçının FETÖ mensubu olduğunu bilemiyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Aldemir, şunları kaydetti:

“Darbe günü, akşam saatlerinde alay komutanımız Albay Fevzi Okan, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın geleceğini ve yeni gelen bir yük helikopteri hakkında bilgi alacağını, 2. emre kadar kışladan çıkamayacağımızı söyledi. Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Orgeneral İhsan Uyar geldiler. Yaklaşık 2 saat yük helikopteri hakkında brifing verildi. Daha sonra kamelyada çay içmeye geçtiler. Ben de aracıma binip karargâhın önüne geldim ancak kışla nöbetçi amiri Yarbay Karacan ve Yarbay Gül, orgeneral Çolak buradan ayrılana kadar birlik içerisinde beklememi emretti. Asker şahıslarla orada beklerken Yarbay Karacan hava araçlarını Akıncı hava üssüne götürmemizi emretti. Emir üzerine Sikorsky, Cogar, Kobra ve Atak tipi saldırı helikopterini, Akıncılar Ana Jet Üssü’ne götürdük.” Daha sonra Yarbay Karacan’ın arayarak Çankırı’dan mühimmat alıp getirme emrini verdiğini anlatan Aldemir, şöyle devam etti:

“Çankırı’da bir tepede 2 panelli bir birliğe iniş yaptık. Gittiğimizde 1 astsubay ve 6-7 er yaklaşık 1 ton 7.62 Piyade ve makineli tüfek mermisini kullandığım helikoptere yüklediler. Genelkurmay’a indirme emri verilen mühimmatla beraber havalandık ancak emre uymayarak mühimmatı Akıncılar Hava Üssü’ne götürdük.”

 

MİT’i vuran isimler

 

Darbe girişiminde saldırı helikopterlerini kullanan isimlerin Binbaşı Sadullah Abra, Binbaşı Taha Fatih Çelik, Yarbay Erdal Başlar olduğunu söyleyen Aldemir, “Çankırı ilinden mühimmat getirip Akıncılar’a indiğimde, çevredeki askerler kendi aralarında Binbaşı Sadullah Abra’nın Emniyet Müdürlüğü’ne, Yarbay Murat Karakaş’ın MİT’e, Binbaşı Taha Fatih Çelik’in Muhtemelen MİT’e, Yarbay Erdal Başlar’ın Emniyet Müdürlüğüne ateş ettiğini konuşuyordu” dedi.

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