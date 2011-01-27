-İTİRAFÇI AYGAN'IN İFADESİ SAVCILIKTA DİYARBAKIR (A.A) - 27.01.2011 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1990'lı yıllarda işlenen bazı faili meçhul cinayetlerin ayrıntılarını anlatan terör örgütü PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan'ın İsveç'te alınan ifadesinin faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a gönderildiği bildirildi. Diyarbakır'da, bölgedeki faili meçhul olaylarla ilgili soruşturmaları yürüten özel yetkili 2 cumhuriyet savcısınca hazırlanan, 58 cinayetle ilgili soruları yanıtlayan itirafçı Aygan'ın 21 sayfalık beyanı Türkçeye çevrildikten sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Diyarbakır'da özel yetkili savcılarca incelemeye alınan ifadelerin 1990'lı yıllarda işlenen bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmaya katkıda bulunacağı bildirildi. Savcılık yetkilileri, söz konusu olaylarla ilgili Aygan'ın bugüne kadar bazı basın-yayın organlarına açıklamalarda bulunduğu ancak ilk kez resmi yollardan ifadesinin alındığını bildirdi. Aygan'ın, aralarında 20 Eylül 1992'de yazar Musa Anter ve 5 Temmuz 1991'de evinden alındıktan sonra cesedi Elazığ'ın Maden ilçesi yakınlarında bulunan kapatılan Halkın Emek Partisi'nin (HEP) Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesinin de yer aldığı 58 faili meçhul olayla ilgili bildiklerini anlattığı öğrenildi. -JİTEM DAVASI- Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta çeşitli tarihlerde birden fazla adam öldürme, kundaklama ve bombalama eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla, aralarında terör örgütü PKK itirafçılarının da bulunduğu 16 sanıklı ''JİTEM'' davasının sanığı Abdulkadir Aygan hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunuyor.