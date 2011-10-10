İtiraf var icraat yok



T24 - Ardahan'ın Göle İlçesi'nde 31 yıl önce gözaltına alındıktan sonra işkence ile öldürülen Cemil Kırbayır doğup büyüdüğü Okçular Köyü'nde açılan taziye çadırında anıldı. Kırbayır ailesi başlatılan soruşturmanın artık bitmesini istiyor.







Birgün gazetesinde yer alan habere göre, 31 yıl önce gözaltına alındıktan sonra kendisinden hiçbir haber alınamayan Cemil Kırbayır Okçular köyünde anıldı. Göle İlçesi'ne bağlı Okçular Köyü'nde Cemil Kırbayır'ı anmak için düzenlenen törene Berfo ana, köylüler, EHPi Genel Sekreteri Gün Çağ Aydın, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, BDP Göle teşkilatı, Artvin 78'liler Derneği temsilcileri, Kars İHD Temsilcileri, Kars Barosu temsilcileri, ailenin avukatı Yaşar Kaya katıldı.





Ağabey Mikail Kırbayır, kardeşi, Cemil Kırbayır'ı en son 8 Ekim 1980 günü gördüğünü söyledi. O günden sonra Cemil'den haber alamadıklarını belirten Mikail Kırbayır, şunları söyledi:





"Cemil 13 Eylül'de Göle'deki evinde göz altına alındı. 8 Ekimde Kars Sıkıyönetim gözetim evine götürüldü. Bu tarihte kardeşime para ve giysi götürdüm. 9 Ekim'de tekrar gittiğimde 'burada öyle birisi yok, firar etti' dediler. Ancak, görgü tanıkları büyük bir işkence gördüğünü söyledi. Ben ve 104 yaşındaki Berfo anam 31 yıldır Cemil'in yolunu bekliyoruz. Anneme Cemil'in kemiklerini göstermeden o da ölmeyecek. Ölüme meydan okuyacak."







‘Evlat acısı ana acısından daha zordur'

Konuşmasında vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'ı bugün toprağa veren Başbakan Erdoğan'a da seslenen Mikail Kırbayır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gece kardeşimi götürdüler bir daha da haber alamadık. 1980'lerde 'kardeşim nerede' diye ısrarla devlete sordum. 12 Eylül bürokrasisi cevap olarak beni sürgün etti. Ben buradan Başbakan'a sesleniyorum, faillerin bulunması konusunda başlattığınız soruşturmanın sonucunu istiyoruz. Bugün sizin anneniz rahmetli oldu. Evlat acısı ana acısından daha zordur. Ne olur bize anlayın."







Berfo ana: 31 yıldır kapım açık





Törende gözyaşlarını tutamayan "Berfo Ana" Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı. "Oğlumun mezarını görsem yeter. 31 yıldır evimin kapısını açık tutuyorum" diyen Berfo Ana, defalarca oğlunun fotoğrafını öptü. Berfo Ana, bu acıyı yaşatanlardan hesap sorulmasını istedi.





Emekçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Gün Çağ Aydın, köyde yaptığı basın açıklamasında, " Devlet suçunu kabul etti ama kaybedenler hala yargı önüne çıkmadı. Cemil'in mezarını açığa çıkaramadı. Değişen bir şey olmadı. 31 yıldır adaleti arıyoruz. Ama kararlıyız kaybedenler hesap verecek. Buradan bir kez daha Başbakan'a sesleniyoruz sözünüzü tutun Cemil'in mezarını Berfo Anaya verin" diye konuştu.







Neden Önemli?

Berfo Ana, 7 Şubat 2011 günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede 31 yıldır kayıp olan oğlu Cemil'in bulunmasını istemişti. Ardından TBMM tarafından kurulan komisyonun yaptığı araştırmalar sonucunda Kırbayır’ın işkence ile öldürüldüğü ve kaybedildiği ortaya çıkmıştı. Türkiye’de ilk kez devlet gözaltında kaybetme suçunu kabul etmişti.











