-İTHALAT ET 29 KURUŞ UCUZLATTI ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) çalışmasında, 100 bin ton canlı hayvan ve et ithal edilmesinin et fiyatlarında 29 kuruşluk ucuzluk sağladığı belirlendi. ATO'nun, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanarak hazırladığı, ''Ette fiyat değişimini'' mercek altına alan çalışmasına göre, ithalat kararının alındığı Nisan ayında 24,9 lira olan dana etinin kilosu, yıl sonunda 29 kuruş ucuzladı. Çalışmada, et fiyatlarının el yakar düzeye gelişinin ardından yapılan ithalatla bazı satış noktalarında dana etinin kilosunun 15-16 liraya düştüğü, bazı satış noktalarında 20 liranın altına inmediği belirtilerek, ''ithal etle gelen ucuzluk tüketiciye yansımadı'' denildi. TÜİK'in Türkiye geneli tüketici fiyat ortalamalarına göre, 2010 yılı Nisan ayında 24 lira 94 kuruş olan dana etinin kilosu, Aralık ayı sonu itibariyle 24 lira 65 kuruşa geriledi. 9 ayda etteki yüzde 1,1 oranında fiyat düşüşü, tüketicinin kesesine 29 kuruş olarak yansıdı. Et ithalatı kararının alındığı Nisan ayından yıl sonuna kadar geçen sürede ortalama et fiyatlarında kuruş seviyesinde de olsa düşüş görülürken, ithalatın fiilen başladığı Haziran ayı baz alındığında fiyatlar yükseldi. Dana etinin kilosunun 22 lira 79 kuruş olduğu Haziran ayından, Aralık ayı sonuna kadar geçen sürede et fiyatları yüzde 8,2 oranında arttı. Söz konusu artış fiyatlara 1 lira 87 kuruş olarak yansımış oldu. -ET, EN FAZLA ANKARA VE İSTANBUL'DA UCUZLADI- TÜİK'in ''İstatistiki bölge birimleri sınıflandırmasına'' göre 26 bölgede de ithalat sonrası et fiyatları farklı değişim gösterdi. Ankara, İstanbul, Antalya, Malatya ve Konya dahil olmak üzere 26 ilin yer aldığı 9 alt bölgede et fiyatları ucuzladı. Nisan ayında Ankara'da tüketicinin 25 lira 49 kuruşa satın aldığı dana etinin kilogram fiyatı 2 lira 99 kuruş ucuzlayarak Aralık ayında 22 lira 50 kuruşa geriledi. Böylelikle Nisan-Aralık döneminde etin fiyatı yüzde 11,7 oranında ucuzlamış oldu. İstanbul'da Nisan ayında 26 lira 13 kuruş olan dana etinin kilogram fiyatı, Aralık ayında yüzde 6,7 oranında gerileyerek 24 lira 38 kuruşa düştü. Dana etinin fiyatı, Antalya, Isparta, Burdur'da yüzde 3,4, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yüzde 3,1, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de yüzde 1,8, Konya ve Karaman'da yüzde 1,7, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yüzde 0,7, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da yüzde 0,4 oranında düştü. Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ise et fiyatında binde 2'lik düzeyde bir düşüş görüldü. Hayvancılığın sürdürüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden pek çok ilin de aralarında bulunduğu 17 alt bölgede yer alan 55 ilde et fiyatları Nisan ayından bu yana zamlandı. En yüksek artış, yüzde 13,6'lık zamla Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te oldu. Bu dört ilde dana etinin kilo fiyatı Nisan ayında 16 lira 64 kuruş iken, Aralık ayında 22 lira 34 kuruşa çıktı.