İthal hayvanlarda 'mavi dil' hastalığı' çıktı

T24 - Adapazarı'na yurt dışından gelen hayvanlarda mavi dil hastalığı tespit edildiği, şu aşamada doku ve organlarda inceleme yapıldığı öğrenildi.

Trakya Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdal İlgü, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'daki şap hastalığı ile ilgili önlem olarak Trakya'da uygulanan 3 haftalık karantina süresinin bitmesiyle yurt dışından ithal hayvanların gelmeye devam edeceğini hatırlattı.

Yurt dışından gelen hayvanların daha o ülkede sağlık kontrollerinin yapıldığını ifade eden İlgü, açıklamasına şöyle devam etti:

"Fakat geçen hafta öğrendiğim kadarıyla Adapazarı'na yurt dışından gelen hayvanlarda Mavi Dil hastalığı tespit edilmiş. Şu anda doku ve organlarda inceleme yapılmakta olduğunu öğrenmekteyiz. Bunun ne kadar ciddi bir sorun olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım. Ülkemizin üreticisini destekleyeceğiz, hayvancılığı geliştireceğiz derken çok ciddi bir belayı başımıza sarmaktayız. Bu gelen hayvanların belli bir süre karantinada beklemesi gerekiyor.

Ola ki muayenede semptomlar yoksa bile inkubasyon süresini karantinada da geçirsin ki hasta hayvanları ithal etmeyelim. Sonra laboratuvar testleri olması gerekiyor. Ama nasıl oluyor da bunları atlatıp bu hayvanlar ülkeye girebiliyor? İşte burada ciddi soru işaretleri var."



Süt fiyatları

Erdal İlgü, şu anda 0,735 kuruş olan süt fiyatlarının 0,6550 kuruşa düştüğü yönündeki söylentilerin çıkmasının kendilerini korkuttuğunu bildirdi.

Buna rağmen süt tozu ithalatının devam ettiğini ileri süren İlgü, şunları kaydetti:

"Büyük firmalar süt alımından çekilmektedirler. Süt tozu ithali devam eder, süt fiyatı 0,735 kuruşun altına düşerse 2007-2008-2009 yıllarındaki gibi damızlık hayvanlar kendilerini mezbahalarda bulacaklardır. (Bu dönemde toplam hayvan sayımız 11 milyondu. Bunun 4 milyonu damızlık dişi iken 2 milyonu kesilmiştir.) Hem damızlık hayvan sayımız düştü diye yurt dışından damızlık hayvan ithal ediyoruz hem de ondan para kazanacağımız ürünü olan sütün fiyatını düşürmeye çalışıyoruz."



