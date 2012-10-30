İthal ette vergi yüzde 100'e çıktı, zam yolda

Et ithalatında gümrük vergisi yüzde 75'ten yüzde 100'e yükseltildi. Vergi artışının ete zam olarak yansıması bekleniyor.



Hükümet, yerli üreticiyi korumak için et ithalatında vergiyi artırdı.

Ağırlığı 400 kilogramı geçen erkek danalar ile 1 yaşında veya daha küçük kuzuların ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarıldı.

Kasaplık et ithalatında da gümrük vergisi oranı yüzde 70'ten yüzde 100'e yükseltildi.

Bakanlar Kurulu'nun İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ağırlığı 400 kilogramı geçen erkek danalar, 1 yaşında veya daha küçük kuzuların ithalatında gümrük vergisi oranı AB, EFTA ülkeleri, Bosna Hersek ve diğer ülkeler için yüzde 40 olarak belirlendi.

Karkas ve yarım karkas, kuzu eti ithalatında ise gümrük vergisi oranı yüzde 100 olacak.

İthalatta vergi oranlarının artması yerli üreticiyi koruyacak bir adım. İthalde vergi artışı et fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Yalçındağ: Karar yerli üreticiye yarar sağlamaz

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, canlı hayvan ve et ithalatında vergi artışı yapılmasına ilişkin ''Karar, sorunu çözmüş olmuyor. Gümrük artsa da yerli üreticiye yarar sağlamaz. Kırmızı et fiyatlarında bir dalgalanma yaşanması halinde yine ithalat yapılır'' dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın, "rahatsızlığı tedavi edici bir nitelik taşımadığını" belirtti.

Üreticilerin özellikle yem fiyatlarının yüksekliğinden rahatsızlık duyduğunu ifade eden Yalçındağ, "Karar, sorunu çözmüş olmuyor. Gümrük artsa da yerli üreticiye yarar sağlamaz. Kırmızı et fiyatlarında bir dalgalanma yaşanması halinde yine ithalat yapılır" diye konuştu.

Türkiye'nin ithal kırmızı et konusunda sıkıntılı günler yaşadığını hatırlatan Yalçındağ, ''Başladığımız noktalara geri dönüyoruz. 3 yıl öncesine geri dönüyoruz'' dedi.



'Yem fiyatları neredeyse buğdaydan pahalı'



Yalçındağ, konuya ilişkin uzun vadede kalıcı çözüm üretilmesi gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Plan ve program yapılmalı. Yem fiyatları neredeyse buğdaydan pahalı. Türkiye'de besicilik yanlış mı, doğru mu? Besiciye ne yapılabilir? Üreticinin hayvan yeminin bir bölümünü üretebilir hale gelmesi lazım."

"Canlı hayvan ve et ithalatında vergi artışının hem üretici hem tüketiciyi çok olumsuz etkileyeceğini" savunan Yalçındağ, "Et fiyatları artarsa, beslenecek dananın da fiyatı artar. Bu kararı destekleyenin ne iş yaptığına bakmak lazım. Bu durum, zatürre insanın uyuşturulmasına benziyor" diye konuştu.

Yalçındağ, Türkiye'de Kurban Bayramı'nda ortalama 600 bine yakın büyükbaş, 2,5 milyona yakın küçükbaş hayvanın kesildiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Eker: Tüketici etkilenmeyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, et ithalatında gümrük vergisindeki artışın tüketiciye olumsuz yansımayacağını söyledi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eker, et ithalatında gümrük vergileri ile ilgili düzenlemelerin, dünyadaki gelişmelere, fiyat hareketlerine göre yapıldığını anımsattı.

Türkiye'nin, serbest ticaret yapılan bir ülke olduğunu belirten Eker,''Bu nedenle 'Ben bütünüyle yasaklıyorum, almıyorum' diyemezsiniz. Öyle bir imkanınız yok. Bunun yanında, zaman zaman Türkiye'de bir takım spekülatif hareketler olabiliyor. Bunlara karşı tedbir alınması gerekiyor. Üç yılık et fiyatlarını izliyorum. 2010 tarihine göre kıymadaki düşüş, enflasyonsuz yüzde 10,26. Enflasyonu da eklerseniz, düşüş, yüzde 20'nin üzerinde'' diye konuştu.

Bakan Eker, et ithalatında gümrük vergisindeki artışın tüketiciye olumsuz yansımayacağını vurgulayarak, 'Musluk elimizde'' dedi.

Eker, Türkiye'deki et miktarının tüketici talebini karşılayıp karşılamayacağına ilişkin soru üzerine, ülkede hayvan sayısında ciddi bir artış olduğunu, bu konuda sıkıntı yaşanmayacağını ifade eti.