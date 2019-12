İthal et 'angus cinsi boğalar' illere dağıtılıyor

T24

Tarım Bakanlığı, Türkiye Kasaplar Federasyonu'yla da anlaşmaya vardı. Buna göre ithal etlerde kasaplar zorunlu olarak kıymayı 18, kuşbaşı eti ise 20 liradan satacak. Yerli ette ise fiyatı kasap ve talep belirleyecek. Radikal gazetesinde yer alan habere göre;Et ve Balık Kurumu, ithal hayvan etlerinin yüksek fiyattan halka ulaştırılmasını önlemek için yeni bir uygulama başlattı. Tarım Bakanlığı, zincir marketlerin ardından kasaplarla da anlaşmaya vardı. Türkiye Kasaplar Federasyonu ile yapılan anlaşma doğrultusunda Et ve Balık Kurumu’nun (EBK) ürünleri uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılacak.Federasyonlar aracılığıyla kasap ve marketlere eti ulaştıracak kurum, alacağı taahhütle kıymanın 18, kuşbaşının ise 20 liradan satılmasını sağlayacak.Bu uygulama ile kasap ve marketler, Et ve Balık Kurumu’ndan doğrudan et alamayacak, bağlı oldukları federasyonlara talep formu doldurarak başvuruda bulunacak. Federasyon aracılığıyla ithal hayvan eti alacak kasap ve marketler, zorunlu olarak kıymayı 18, kuşbaşını ise 20 liradan satacak.Yerli etin fiyatına ise kasaplar karar verecek. Ancak yapılan uygulama Tüketiciler Birliği ve bazı kasap odaları tarafından olumlu karşılanmadı. Kasaplar ithal et ile yerli etin aynı yerde farklı fiyattan satılmasının karışıklık yaratacağını ifade ediyor.Tarım Bakanlığı ile bu konuyu masaya yatırdıklarını anlatan Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, talebe göre cevap vereceklerini söyledi.Günlük 30 ton karkas et için 81 ilde gelen talebe sırayla cevap vereceklerini belirten Yalçındağ, ihtiyaç duyan kasapların federasyona başvurması gerektiğine dikkat çekti. EBK’nın satış mağazalarındaki yoğunluğu azaltmak için Ramazan ayı başından itibaren bazı marketlerde EBK ürünlerinin düşük fiyattan satıldığına işaret eden Tarım Bakanlığı yetkilileri ise benzer bir anlaşmanın da kasaplar ile yapıldığını söyledi.Bu arada Uruguay’dan ithal edilen angus ve hereford cinsi ağırlıkta olmak üzere toplam 12 bin 500 adet dananın, kesim yapılacağı illere nakli sürüyor. Uruguay’dan getirilen danaların bir bölümü Bursa’ya gönderildi. TIR’larla Bursa’ya şu ana kadar 1700 adet hayvan getirildiği, toplamda 3 bine yakın dana geleceği öğrenildi. Danaların, EBK’nın Bursa’daki eski kombinada kesimine başlandı.Yetkililer, danaların İstanbul, Ankara, Sakarya ve Eskişehir’e de gönderildiğini ve kesimlerinin sürdüğünü belirterek, 12500 hayvanın tamamının 10 günde kesilerek dağıtılacağını söyledi.Sakarya’ya getirilen 3 bin angus cinsi hayvanın kesimine de başlandı. Günde ortalama 200 kesim yapılacağı öğrenildi.Daha önce ithal edilen hayvanların etlerinin toptan kilosunun 13 liradan verildiği kasapların kıymayı ve kırmızı eti yüksek fiyattan satması, tüketiciler ile Et ve Balık Kurumu yetkililerinin tepkisini çekti.Ülkede et fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için harekete geçen Et ve Balık Kurumu, düzenlediği ihalelerle canlı hayvan ithalatına başladı.Gelen hayvanların etleri kurumun satış mağazalarından ucuz fiyattan halka ulaştırılırken, fiyatların piyasada inmesi için market ve kasaplara toptan kilosu 13 liradan verildi. Karkas kilosunu 13 liradan alan market ve kasaplar ise ithal etleri, 17 liraya mal ettiği yerli ırk hayvan etleriyle birlikte yüksek fiyattan sattı. Bu durum, fiyatların düşmesini bekleyen Et ve Balık Kurumu ile tüketicilerin tepkisini çekmişti.Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız ise, daha önceki dağıtımlarda kasapların bir ya da iki dana güçlükle alabildiğini belirterek, şöyle konuştu:“Kasap 40 günde bir dana mı satacak? Aynı vitrinde şunun fiyatı 19, bunun 25 lira diye gösterilmesi ve satılması mümkün değil. Daha fazla getirirler ve kasaplara fazla dağıtırlarsa fiyat düşer. Kasap başına bir iki danayla çözülecek iş değil. Kasap, bir iki gün 18 liradan kıyma satıp, ithali bitince fiyatı 25 liraya çıkarırsa vatandaş ne düşünür?”Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, et fiyatlarındaki hızlı tırmanışı sonlandırmak için siyasi iktidarın canlı hayvan ve karkas ithalinin yolunu açtığını söyledi. Nisanda yapılan yasal düzenlemeye rağmen tüketicinin beklediği ucuzluğun sağlanamadığını halen kıymanın kilosunun ortalama fiyatlarla22-25 arasında satıldığını belirten Kaya, büyük şehirlerde kıymanın daha pahalı olduğunu anlattı.Kaya, canlı hayvan ithalatıyla kasaplara ucuza verilen etlerin tüketiciye pahalıya ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:“Et ve Balık Kurumu’nun 13 lira fiyatla toptan satışa sunduğu etin kasap reyonunda yerli etle aynı fiyata satılıyor olması, kasap esnafının fahiş kâr arzusu beslediğini gösterdi. Et fiyatlarının yükselmesi nedeniyle sadece tüketicinin değil esnafın dertlerini de paylaşmaya çalışırken esnaf kesiminin ilk fırsatta tüketiciyi avlamaya çalışması, bazı kasapların iki günlüğüne veya iki danada dahi dürüst davranmaması, tüketicinin et krizini artırdı.”