-İthal cep telefonu sayısı 10 milyona yaklaştı ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Yılın ilk yarısında yurda giren ithal cep telefonu sayısı 9 milyon 670 bin 445'e ulaştı. Hazirana kadar 9 milyon 224 bin 928 cep telefonu ithalatçı başvurusu ile kayıt altına alınırken, 445 bin 517 mobil cihaz bireysel başvuru yoluyla yurda getirildi. AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de iletişim sistemlerinin ve cep telefonu kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak teknolojik ürünlerin ithalatında da artış yaşanıyor. Özellikle ithal cep telefonu sayısında geçen 2 yılda yaşanan artış bu yıl da hız kesmeden sürüyor. Buna göre 2010'da yurt dışından bireysel olarak 761 bin 66 cep telefonu getirilirken bu yılın ilk 6 ayında bireysel olarak 445 bin 517 cihaz ithal edildi. İthalatçı başvurusuyla kayıt altına alınan cihaz sayısı geçen yıl 14 milyon 280 bin 730 olarak gerçekleşirken, bu yıl Haziran sonuna kadar 9 milyon 224 bin 928 cihaz ithal edildi. Bunların 8 milyon 683 bin 716'sını tek sim kartlı, 541 bin 212'sini çift sim kartlı cihazlar oluşturdu. -Yerli üretim azaldı- İthal cep telefonu sayısı artarken yerli cep telefonu üretimi çok azaldı. Geçen yıl Türkiye'de üretilen 894 bin 282 cep telefonunun IMEI numarası kayıt altına alınırken, bunların 881 bin 892'sini çift sim kartlı cihazlar oluşturdu. Bu yılın ilk 6 ayında ise 72 bin 862 yerli mobil telefon kayıtlara geçerken, bunların 71 bin 302'sini çift sim kartlı, bin 560'ını ise üç sim kartlı telefonlar oluşturdu. Öte yandan geçen yıl Bilgi ve İhbar Merkezi'ne kayıp çalıntı cep telefonlarına yönelik 27 bin 843 ihbarda bulunulurken, bu yıl Hazirana kadar 13 bin 811 ihbar yapıldı, bunların 12 bin 210'u doğrulandı. Mahkeme ve savcılık başvurularıyla geçen yıl toplam 25 bin 848 cihaz iletişime kapatılırdı. Bu yılın ilk 6 ayında ise bu şekilde 14 bin 761 cihazın haberleşme bağlantısı kesilirken, toplam 3 bin 276 cep telefonu iletişime açık hale getirildi.