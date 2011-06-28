-İTHAL BANKAMATİK FARELERİ BURSA (A.A) - 28.06.2011 - Bursa'da ATM'lere kurdukları düzenekle bazı kişilerin kredi kartlarını kopyalayıp hesaplarını boşalttıkları iddia edilen Bulgar uyruklu 2 kişi yakalandı. Bulgaristan uyruklu Yuliyan Andrea (24) ve Nikolaw Nikolo (24) ile 2 arkadaşı, Bursa'ya gelerek, şehir merkezindeki çeşitli bankaların ATM'lerine kurdukları düzenekle bazı vatandaşların kartlarını kopyaladı, casus kamerayla şifrelerini kaydetti. Fomara Meydanı'ndaki bir bankanın ATM'sindeki düzeneği fark eden bir kişi, durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, iğne ucu büyüklüğündeki casus kamera ile fark edilmesi çok zor olan kopyalama cihazını yerinden söktü. Yapılan soruşturma sonucunda, zanlıların İnönü Caddesi'ndeki bir otelde kaldığını tespit eden polis ekipleri, Yuliyan Andrea (24) ve Nikolaw Nikolo'yu (24) gözaltına aldı. Başka bir otelde kaldıkları öğrenilen 2 kişi ise kaçtı. Zanlıların, bankamatiklerin kart yuvalarını söküp, içinde kopyalama cihazı bulunan kendi özel kart yuvasını yerleştirdikleri belirlendi. Para çekme haznesine ise şifreleri görüntülemeye yarayan mikroskobik kamera yerleştiren zanlıların, bir yandan kartları kopyalarken, bir yandan da bankamatiği kullananların şifresini kaydettikleri anlaşıldı. Gözle görülemeyecek küçüklükte kamerayı ve kopyalama cihazını kurdukları günün ertesi günü söktükleri belirlenen zanlıların, ülkelerine döndükten sonra hesaplardan paraları çekip harcadıkları kaydedildi. Zanlıların sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiği, diğer 2 zanlının ise arandığı bildirildi.