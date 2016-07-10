İthal araç satışı yerlilere fark attı

Türkiye'de, yılın ilk yarısındaki ithal araç satışı, yerlilerin iki katını aştı. Ocak-haziran döneminde satılan 438 bin 817 otomobil ve hafif ticari aracın 297 bin 860'ı ithalatla karşılanırken, yerliler 140 bin 957'de kaldı.

Bu dönemde, otomobilde ithalat oranı yüzde 74'e dayanırken, hafif ticari araçlarda ise yerli üretim, ithalleri geride bıraktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiyeotomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,45 artarak 438 bin 817 oldu.

Yılın ilk yarısında satılan araçların yüzde 67,88'ini (297 bin 860) ithal, yüzde 32,12'sini (140 bin 957) yerli üretimler oluşturdu. Toplamda, Volkswagen 59 bin 302 adetle birinci, Renault 58 bin 794 ile ikinci, Ford ise 50 bin 977 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ocak-haziran döneminde, 338 bin 482 otomobil satılırken, bunların 250 bin 381'ini ithal, 88 bin 101'ini ise yerli araçlar oluşturdu. İthal otomobillerin satışı, yüzde 73,97'lik payla, yerli üretimlerin üç katına yaklaştı.

Otomobil satışında, toplamda Renault 52 bin 517 adetle birinci, Volkswagen 43 bin 721 ile ikinci, Opel 24 bin 58 ile üçüncü sırada yer buldu.

Yerli otomobil satışlarında da 34 bin 144 ile Renault liderliğini korudu. Renault'u 21 bin 484 ile Fiat ve 15 bin 32 ile Toyota takip etti. İthallerde ise Volkswagen 43 bin 721, Opel 24 bin 58 ve Renault 18 bin 373 adet ile ilk üç sırada yer aldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA YERLİLER İTHALLERİ SOLLADI

Yılın ilk yarısında, 100 bin 335'i bulan hafif ticari araç pazarının 47 bin 479'u ithalatla karşılanırken, 52 bin 826'sı yerli araçlardan oluştu. Böylece yerli hafif ticari araçların satışı, yüzde 52,68'lik payla ithal araçları geçti.

Hafif ticari araçlarda toplamda Ford 29 bin 801 ile birinci, Fiat 23 bin 383 ile ikinci, Volkswagen ise 15 bin 581 adet ile üçüncü oldu. İthal hafif ticari araçlarda sırasıyla Volkswagen 15 bin 581, Renault 6 bin 277 ve Mercedes-Benz 3 bin 949 adetlik satış rakamlarına ulaştı.

Yerli hafif ticari araç satışlarında, 27 bin 950 adetle Ford ilk sırada yer aldı. Ford'u, 21 bin 29 ile Fiat ve bin 327 adet ile Isuzu takip etti.

ODD verilerine göre, Türkiye pazarında yılın ilk yarısında, toplamda en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markaları şöyle:

Markalar Adet

1-Volkswagen 59.302

2-Renault 58.794

3-Ford 50.977

4-Fiat 46.388

5-Opel 24.058

6-Hyundai 23.530

7-Toyota 21.568

8-Dacia 20.475

9-Mercedes-Benz 18.392

10-Peugeot 15.431