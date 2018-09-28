İtfaiyeye semt pazarı engeli

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de semt pazarının kurulduğu bir sokaktaki apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bazı pazarcılar itfaiye ekiplerine yardım ederken, bazıları da ürünlerini satmaya devam etmesi dikkat çekti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Erenköy Mahallesi Kamiller Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.. Semt pazarının kurulduğu sokaktaki bir apartmanın 5. katından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Erenköy itfaiye ekibi sevkedildi. Dairede bulunan yaşlı bir kadın bina sakinleri tarafından dışarı çıkarıldı. İtfiaye ekipleri kurulan pazar nedeniyle adrese ulaşmakta zor anlar yaşadı. Bina önüne kadar gelen itfaiye ekipleri hortum uzatarak yangına müdahale etmeye başladı.Esnaf ve zabıta ekipleri de itifaye ekiplerine de yardım etti. Pazarcılar merdiven aracının açılabilmesi, açtıkları çadırları toplamaya başladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Kısa süreleri paniğe neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı. Öte yandan, bazı pazarcılar yangına müdahale ederken bazılarının da yangına aldırmadan ürünlerini satmaya devam etmesi dikkat çekti.

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